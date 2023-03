Odklopil se je v lokalu

Hikaru Nakamura je potrdil dobro formo z začetka turnirja in zmagal v drugi izvedbi ameriškega šahovskega pokala v moški konkurenci. Njegov z naskokom najnevarnejši tekmec je bil Wesley So, s katerim sta se pomerila kar v treh mini dvobojih, v katerih končni razplet nikakor ni bil samoumeven.

BELI NA POTEZI Nakamura – So, Saint Louis 2023. Zakaj je bila zadnja poteza črnega, 17…Dxd2, velika napaka, ki je odločila končni razplet dvoboja? REŠITEV: 18.Tfd1 Db2 19.Sc4! in črni je soočen z izgubo dame moral priznati poraz.

Njun prvi finale v standardnem tempu ni prinesel odločitve, zato pa se je pravi ognjemet začel v partijah s skrajšanim časom za razmišljanje. V pospešenem tempu sta oba igralca presenetljivo zmagala s črnimi figurami, tako da je odločitev padla v hitropoteznem šahu. Tu je Nakamura vendarle dokazal, zakaj je eden največjih mojstrov na svetu v tej disciplini in z rezultatom 2:0 odločil v svojo korist še tretji dvoboj na turnirju.

Ker je šlo za sistem dvojne eliminacije, si je Wesley So po zmagi v dvoboju dveh najboljših poražencev proti Levonu Aronjanu priigral še eno srečanje z Nakamuro. Tokrat ni izpustil svoje priložnosti v pospešenem delu in se je tekmecu po zmagi z belimi in remiju s črnimi figurami oddolžil za poraz v prvem mini dvoboju in na ta način izsilil še tretjega. Ta je potekal zgolj v pospešenem in hitropoteznem tempu in je odločal o končnem zmagovalcu turnirja.

Navdušila Alice Lee

Nakamura je bil po lastnih besedah zelo razočaran s svojo predstavo prejšnjega dne in je potreboval odklop, ki si ga je privoščil z večernim druženjem v lokalu. Pristop se je na koncu izkazal za uspešnega, a šele potem, ko mu je uspelo preživeti dve zelo težki poziciji s črnimi figurami v drugi in tretji partiji. Obe sta se končali z remijem, a je bil So obakrat precej blizu zmage. Razplet turnirja je tako odločila četrta partija, v kateri so nato Soju očitno popustili živci. Po veliki napaki v 17. potezi je izgubil najmočnejšo figuro in moral čestitati zmagovalcu. Nakamura je tako osvojil prestižno lovoriko in 60 tisoč ameriških dolarjev.

V ženski konkurenci je izkušena Irina Krush ponovila lanskoletno zmagoslavje, za vnovično lovoriko pa je morala dvakrat premagati 13-letno Alice Lee. To ji je obakrat uspelo v podaljšani igri, obakrat s končnim rezultatom 2,5 proti 1,5. Leejeva je kljub temu v Saint Louisu navdušila in je med drugim tudi prvič premagala zmagovalko turnirja v standardnem tempu. To ji je uspelo v njunem drugem mini dvoboju, ko je izid izenačila na 1:1, a je nato v podaljških z belimi figurami zapravila obetavno pozicijo in se na koncu vendarle morala zadovoljiti z drugim mestom.