Odbojkarski azzurri slični nogometnim

Slovenski odbojkarji so še tretjič osvojili naslov evropskih podprvakov in potrdili, da so starocelinska in svetovna velesila. Že v naslednjem letu jih bodo čakali novi izzivi, spet bodo igrali v ligi narodov, kjer so si letos priigrali polfinale in na koncu četrto mesto, konec avgusta in septembra bo v Rusiji svetovno prvenstvo. Slovenci so na mundialu prvič nastopili leta 2018 in osvojili 12. mesto, žreb skupin za SP 2022 bo 30. septembra v Moskvi. Velik cilj pa seveda ostaja uvrstitev na olimpijske igre, nova priložnost bodo boji za Pariz 2024. Igralci podčrtujejo, da bodo še vztrajali v dosedanji postavi, kjer sta denimo s 35 leti najstarejša člana Alen Pajenk in Dejan Vinčić. Slednji je ob sprejemu pred navijači v Ljubljani tudi potrdil, da se v izbrani vrsti še ne namerava upokojiti, pri vseh igralcih pa bo seveda najpomembneje, da jim bo služilo zdravje in da v naslednjih letih ne bo poškodb. Finale evropskega prvenstva z Italijo je bil čustveno nabit, če pogledamo po racionalni plati, pa so azzurri v odločilnih trenutkih tudi taktično nos imeli pred slovensko vrsto. Selektor Ferdinando De Giorgi je zadel, ko je v igro poslal levorokega korektorja Yurija Romanoja, tudi levoroki sprejemalec Alessandro Michieletto je bil težko rešljiva uganka. Prav takšna selekcija levorokih igralcev je bila genialna poteza italijanske stroke, saj je denimo takšnega odbojkarja na mreži z blokom izjemno težko ustaviti, tudi pri začetnem udarcu sta pot žoge in točka načrtovanega pristanka drugačni, kot bi bili pri desničarju. Čudež v sedmih tednih Torej, odbojkarska velesila Italija je opravila vrhunsko strokovno delo, sedmega naslova starocelinskega prvaka, prvega po letu 2005, pa so se na Apeninih huronsko razveselili. Pomlajena vrsta azzurrov, povprečje starosti 24 let, je pokazala znanje, zrelost in karakter. Poleg tega je selektor De Giorgi izbrano vrsto prevzel šele v začetku avgusta po koncu olimpijskih iger v Tokiu. Torej je v sedmih tednih naredil čudež. Poleg tega Giuliano Bergamaschi, reprezentančni psiholog, razloži, da ima ta zmagovita odbojkarska vrsta Italije veliko podobnosti z nogometnimi azzurri, zanje vemo, da so nedavno postali evropski prvaki. »Ker je to mlado moštvo, je zelo plodno pri tem, ko vpija znanje in se uči. Fantje so tudi zelo odprti pri motivacijskem delu, pri vrednotah, s katerimi rastejo. Ključna prvina pa je bila pripadnost nacionalnim barvam, po pandemiji je bila ta še bolj pomembna kot sicer. To je bila v bistvu neke vrste prvina obstoja. Ko je skupina složna, se skrijejo tudi napake posameznikov. Glede neizkušenosti teh mladih fantov pa je tako, da je vse odvisno od tega, kako izkušnje sicer uporabljaš,« je navrgel Bergamaschi. Evropska prvakinja Italija je od Evropske odbojkarske zveze dobila denarno nagrado v višini 500.000 evrov, Slovenija 250.000, tretja Poljska 150.000. Vse gre seveda v blagajno nacionalnih zvez, te bodo potem nagradile posameznike. Italijanski novinarji ob nagradi azzurrov tudi izpostavljajo, da so denimo nogometaši za naslov starocelinskega prvaka dobili 250 tisočakov, a ... po osebi.

