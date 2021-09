Odbojkarji strtih src, to napovedujejo za naslednje leto

Slovenska odbojkarska reprezentanca ostaja ena najboljših na stari celini. Tretjič v šestih letih je že zaigrala v velikem finalu evropskega prvenstva, a po trdem boju z Italijo tudi tokrat ostala brez zlata, ki so si ga varovancitako srčno želeli. Kljub razočaranju so se fantje bodrili s tem, da je srebrna medalja vendarle velik dosežek, prav tako pa obljubili, da še niso obupali v lovu na zlato.»Najprej bi čestital Italijanom, ki so igrali zelo dobro. Tudi moji varovanci so igrali zelo dobro, vendar smo včeraj proti Poljakom porabili veliko energije. Ne želim pa iskati izgovorov. Vesel sem, saj smo po dobri predstavi spet osvojili srebro. Verjamem, da so lahko vsi slovenski navijači ponosni na ekipo,« je po tekmi povedal selektor Giuliani.Razočarani fantje vendarle iz dvorane niso želeli iti sklonjenih glav. »Če bi mi kdo rekel, da bom v šestih letih odigral tri finale, bi takoj podpisal, četudi to pomeni tri srebrne medalje. Ne glede na to moramo priznati, da so se Italijani res borili, prav tako kot mi. To dokazuje že dejstvo, da smo odigrali pet nizov. Obe ekipi sta pustili vse na igrišču, a na koncu so bili Italijani tisti, ki so bili bolj zbrani,« je povedalTudije priznal, da so bili Italijani boljši, da jim je uspelo zaključiti nekaj pomembnih napadov, ki so spremenili tekmo. »Tudi naša reprezentanca je igrala dobro, s fanti smo pustili dušo in srce na igrišču. Žal to danes ni bilo dovolj. Verjamem, da se bomo vnovič uvrstili v finale in prišli po zlato, ki ga zaslužimo.«»Ni nam uspelo izkoristiti priložnosti za zmago. Res smo drugi v Evropi, kar ni slab dosežek, a smo si vsi želeli zlato. Na žalost se bomo morali potruditi na naslednjem evropskem prvenstvu in poskusiti izboljšati izid,« pa je po tekmi napovedalSlovenskim odbojkarjem so se za predstave poklonili tudi številni slovenski navijači, ki so odpotovali v Katovice s posebnim letalom.