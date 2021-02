Od zlate lovorike do zlate sredine

Ni se izšlo po Ilkinih željah

Švica po 32 letih dočakala zlato Corinne Suter je srebrni kolajni s superveleslaloma dodala še zlato v smuku. Tako je postala prva švicarska svetovna prvakinja v kraljevski disciplini po legendarni Marii Waliser, ki je bila najhitrejša tako v Crans Montani 1987 kot tudi dve leti pozneje v Vailu. »Pravzaprav sploh ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Zdi se mi, kot da sanjam. Tega dneva, enega najlepših v življenju, nikoli ne bom pozabila,« je od silne sreče kar žarela 26-letna Suterjeva, ki se ji je presenetljivo najbolj približala srebrna Nemka Kira Weidle (+ 0,20), švicarsko slavje pa je dopolnila bronasta Lara Gut-Behrami (+ 0,37).

Po zelo spodbudnem smučanjuna petkovih treningih smuka na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, na katerih je pokazala zobe z osmim in šestim mestom, so se čez noč spet močno povečala pričakovanja njenih navijačev. In verjetno so se dvignili tudi Ilkini apetiti, ki pa si jih slovenska smukaška kraljica na slikoviti progi Olympia delle Tofane, ko je šlo zares, ni potešila.Med vsega 31 tekmovalkami iz 16 držav si je 30-letna Mariborčanka prismučala zgolj 14. mesto, s katerim je na velikem vrhuncu sezone pristala v zlati sredini, od najžlahtnejše kolajne, s katero se je v kraljevski disciplini okronala na prejšnjih dveh alpskosmučarskih svetovnih prvenstvih v St. Moritzu 2017 in Åreju 2019, pa je bila na koncu precej oddaljena. Od švicarske zmagovalkejo je ločilo 1,30 sekunde, še več pa je za najboljšimi zaostala naša druga predstavnica(+ 2,26; 22.), ki je prehitela le devet tekmic.Toda Štuhčeva, ki jo je zaradi prepiha na vrhu zeblo, je začela odlično. Potem ko se je odločno pognala iz startne hišice, je bila pri prvem merjenju časa za 0,44 sekunde hitrejša od Suterjeve, pri drugem je imela še 16 stotink naskoka, pri tretjem je bila še v igri z zaostankom 0,12, nakar se je ta povečal na 36 stotink, stik z najboljšimi pa je dokončno izgubila v predzadnjem delu (+ 0,91), v katerem se ji je v smučanje prikradla več(ja) napak(a).»Poskušala sem dati vse od sebe, pri takšnem nastopu pa se na podlagi, ki je bila še boljša in hitrejša kot na treningu, prej zgodi kakšna (večja) napaka. Tokratna me je stala kar nekaj dragocenega časa. A sem se borila naprej, pri čemer se mi vse skupaj ni zdelo tako 'počasi', kot je na koncu izpadlo,« je priznala svetovna prvakinja izpred dveh in štirih let, za katero je nekdanja avstrijska šampionka, strokovna komentatorka na ORF, dejala, da je smučala opazno bolje kot, denimo, v superveleslalomu, da pa s spodnjim zavitejšim delom verjetno tudi zaradi bolečin v gležnju ni mogla opraviti tako dobro, kot sicer zna.Štuhčeva se na težave, s katerimi se spopada v zadnjem obdobju, ni izgovarjala. »Ni se izšlo tako, kot sem si želela,« je še dodala slovenska zvezdnica, za katero se je 46. svetovno prvenstvo že končalo, ne pa še tudi sezona. Zdaj si bo privoščila nekaj dni premora, nakar se bo začela pripravljati na naslednje preizkušnje v hitrih disciplinah. Svetovni pokal se bo konec tega meseca nadaljeval v Val di Fassi, ki bo gostila dva smuka in en superveleslalom.