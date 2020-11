Od Slovencev je več pričakoval tudi Schuster

Uvodni preizkušnji za svetovni pokal v smučarskih skokih sta minuli konec tedna v Visli že nakazali, v katero smer bi se lahko odvijala sezona (vsaj) do prvega vrhunca sezone – svetovnega prvenstva že čez dobra dva tedna na letalnici bratov Gorišek. Najbolje pripravljeni so start pričakali Nemci, ki so se po zaslugi Markusa Eisenbichlerja in Karla Geigerja – tako kot na lanskem nordijskem SP na veliki napravi v Innsbrucku – veselili dvojne zmage na posamični tekmi, na moštveni pa so morali premoč priznati zgolj Avstrijcem.



Rdeče-belo-rdeči orli, ki so imeli z Danielom Huberjem (3.), Philippom Aschenwaldom (8.) in Michaelom Hayböckom (10.) kar tri reprezentante med elitno deseterico, prav tako z okrepljeno samozavestjo odhajajo na drugo postajo v Kuusamo, več pa so ob gostiteljih Poljakih, Norvežanih in Japoncih od nastopov na skakalnici Adama Malysza pričakovali tudi v našem taboru. Ob Anžetu Lanišku, ki je s šestim mestom reševal slovensko čast, je bil svetla točka v Visli tudi naš drugi najboljši predstavnik Bor Pavlovčič, ki si je z 20. mestom sedmič priskakal točke za svetovni pokal, prvič po finalu v Planici 2019.



Glede na to, da je 22-letni Mojstrančan že v petek skakal zelo stanovitno (na uradnem treningu je bil obakrat slovenska št. 1, v kvalifikacijah pa naš drugi najboljši za Petrom Prevcem), je bilo kar presenetljivo, da ni dobil priložnosti že na ekipni preizkušnji.

Dobri skoki so lahko »strupeni«

Da ga glavni trener Gorazd Bertoncelj ni uvrstil v moštvo, je sicer začudilo tudi Wernerja Schusterja, dolgoletnega selektorja nemške reprezentance in po novem strokovnega komentatorja pri televizijski postaji Eurosport. »Zame je bilo veliko presenečenje, da ni bil v slovenski ekipi, saj je že v petek prikazal zelo dobre skoke,« se je čudil 51-letni Avstrijec, ki nato ni skrival navdušenja nad izjemnim prvim nedeljskim Laniškovim skokom, s katerim si je zagotovil celo vodstvo po uvodni seriji.



»To je bil senzacionalen nastop! Po odločnem odrivu Anže sploh ni čakal na smuči, ampak se je takoj vrgel nanje in v zraku dobro izkoristil ugoden veter. Kdor je v formi, zna unovčiti takšen vzgornik,« je presodil Schuster in glede finalnega skoka 24-letnega Domžalčana, po katerem je s prvega zdrsnil na šesto mesto, dodal, da je bil že bolj zakrčen, zaradi česar ni bil tako čist. »A je treba tudi reči, da v drugo ni imel tako ugodnih razmer kot v uvodni seriji ...«



Od slovenskih skakalcev je glede na optimistične napovedi, ki so mu očitno prišle na ušesa, in veliko samozavest, ki so jo naši fantje izžarevali na prizorišču, tudi on vendarle pričakoval več, kakor so na koncu izvlekli. »Četudi so v zadnjem obdobju trenirali sami in niso imeli primerjave s skakalci iz drugih držav, bi vseeno morali znati oceniti svojo pripravljenost. Očitno so na treningih pred odhodom v Vislo nanizali več dobrih skokov, ki pa znajo biti tudi 'strupeni'. Z njimi se namreč takoj povečajo pričakovanja, z večjimi apetiti pa se – kadar forma ni najbolj stanovitna – običajno pojavi tudi zakrčenost, ki na tekmah tako rada pristriže peruti,« je še pojasnil avstrijski strokovnjak, ki je pri Eurosportu nasledil Svena Hannawalda, potem ko je nekdanji nemški as prestopil k ARD.