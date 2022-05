Od prve sekunde bo šlo na nož

Polfinale lige ABA se je začel brez presenečenja: Partizan je še bolj gladko kot v obeh soočenjih v rednem delu sezone ugnal Budućnost (82:66) in izzval večno tekmico Crveno zvezdo, naj v drevišnjem spopadu s Cedevito Olimpijo ob 19. uri tudi ona izkoristi prednost polne dvorane Aleksandra Nikolića, nekdanjega pionirja.

Toda Ljubljančani so že dokazali, da se dobro znajdejo v beograjskem hramu košarke, njihova zadnja poraza z rdeče-belimi pa imata zelo malo skupnega s tokratnim dvobojem. Cedevita Olimpija je prvič v sezoni klonila proti branilki regionalnega naslova 17. oktobra lani v Areni Štark. Dokaj prepričljivo, s 64:79, a še pred privajanjem novincev in kadrovskim remontom moštva. V Stožicah je bilo 24. januarja že marsikaj drugače, a vendarle pred pičlimi 750 gledalci, kolikor so jih dopuščale covidne razmere, in tudi okrepljena zasedba trenerja Jurice Golemca še ni bila povsem uigrana. Izgubila je le s točko razlike, z 82:83.

Na obeh tekmah je bil največji Olimpijin dolžnik Jacob Pullen, saj je v seštevku zbral le tri točke z metom iz igre 1:10. Cedevita Olimpija je bila doslej vendarle najučinkovitejša zasedba v ligi ABA s povprečjem 84,7 točke, Crvena zvezda je tretja z 82,3. Večja je razlika v obrambnem učinku: Beograjčani so prejeli 70 točk na tekmo, Ljubljančani 78,7.

Beograjska trdnjava še ni padla

»Naši moštvi se dobro poznata. Proučili smo napake, ki smo jih storili ob obeh porazih, saj se zavedamo, da bomo morali za zmago v Beogradu odigrati najboljšo tekmo v sezoni. Po svoje nam gre na roke, da Crvena zvezda že več kot tri tedne ni odigrala dvoboja in da ni v pravem tekmovalnem ritmu. Lahko pa si obetamo nenehno igro na meji osebne napake,« razmišlja Golemac.

Zaveda se, da ima njegov beograjski kolega Dejan Radonjić bogato izbiro adutov. Nikola Kalinić si je prislužil lovoriko za najboljšega košarkarja sezone v ligi ABA pred Jako Blažičem, Branko Lazić je bil znova izbran za najboljšega obrambnega moža tekmovanja pred soigralcem Austinom Hollinsom, z učinkovitostjo pa so se doslej izkazali tudi Ognjen Dobrić, Nikola Ivanović, Nate Wolters, Luka Mitrović, Aaron White ... V dvoboju do dveh zmag – druga tekma bo v ponedeljek ob 18.30 v Stožicah – bo imela Crvena zvezda prednost tekme več na domačem parketu.

Zato ni nepomemben podatek, da je v tej regionalni sezoni vselej izkoristila vlogo gostiteljice, edina poraza je doživela z Igokeo v Laktaših in s Partizanom kot gostja. V evroligi pa so v Beogradu padli Žalgiris, Panathinaikos, Asvel, Olympiakos, Bayern, Fenerbahče, Baskonia, Real, Maccabi in Anadolu Efes. Vročega vzdušja v srbski metropoli se dobro spominja tudi Olimpijin kapetan Jaka Blažič, ki je v letih 2013–15 odigral 152 tekem za Crveno zvezdo in je še vedno ljubljenec njenih navijačev. Zato opozarja: »Dvorana bo polna in verjamem, da nas bodo domači košarkarji od prve sekunde poskušali prisiliti, da bi delali napake. Kljub vsemu upam, da nas čaka dobra serija, saj imamo tudi mi svoje adute.«