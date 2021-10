Od poškodbe do skupne zmage

Če se po poletju in delčku jeseni zima pozna, potem se slovenskim smučarskim skakalcem obeta uspešna olimpijska sezona 2021/22. To še zlasti velja za dekleta, ki so v minulih treh mesecih in pol osvojila pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo.



Še posebno je blestela Urša Bogataj, prepričljiva skupna zmagovalka velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki je na sedmih preizkušnjah zbrala izjemnih 600 točk, kar 280 več od drugouvrščene japonske zvezdnice Sare Takanaši, ki je resda izpustila dve tekmi. Članica ljubljanske Ilirije je ob štirih zmagah in enem 6. mestu dvakrat pristala tudi na drugem; eno od teh je dosegla na sobotnem finalu v Klingenthalu, kjer je morala priznati premoč zgolj vrhunski Avstrijki Mariti Kramer, ki je na vrh poletela z novim ženskim rekordom arene Vogtland (141,5 m).



»Skupne zmage resnično nisem pričakovala,« je Bogatajeva ponovila tudi na novinarski konferenci na Saškem in v nadaljevanju pojasnila, zakaj je toliko bolj presenečena nad osvojeno lovoriko v poletni različici svetovnega pokala. »V veliko nagrado sem startala po poškodbi, zaradi katere se je takšen uspeh na začetku poletja zdel zares nedosegljiv,« je razložila 26-letna skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu in pogled usmerila proti prihajajoči zimi. »Zelo bi se veselila, če bi v takšnem slogu skakala in zmagovala tudi v svetovnem pokalu, vendar pa se zavedam, da ima takšne cilje veliko skakalk,« je še dejala Bogatajeva, ki je prispevala levji delež k zmagoslavju Slovenk v pokalu narodov.



Uršin novi podvig so z uvrstitvami med deseterico v Klingenthalu dopolnile Nika Križnar (4.), Jerneja Brecl (7.) in Špela Rogelj (10.), praznih rok pa je ob Katri Komar, ki so jo diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa, ostala tudi nadarjena novinka Nika Prevc, ki je po zelo spodbudnih poskusih na uradnem treningu (obakrat je imela 16. oceno) obtičala v kvalifikacijah. Startna številka 13 ji tokrat res ni prinesla sreče.

Kobajaši spet kot z drugega planeta

V moški konkurenci je bil v areni Vogtland razred zase japonski as Rjoju Kobajaši, ki je z najboljšima dosežkoma obeh serij kar za 24,1 točke preskočil najbližjega zasledovalca in skupnega zmagovalca Halvorja Egnerja Graneruda. Norveški zvezdnik je tako velikemu kristalnemu globusu iz prejšnje zime dodal še poletno lovoriko.



Najboljši slovenski skakalec je bil Anže Lanišek, ki je po šestem mestu na finalu v Klingenthalu v skupni razvrstitvi velike nagrade napredoval na končno peto. »Poletna sezona je bila solidna, vendar brez presežkov,« je precej samokritično svoje nastope s štirimi uvrstitvami med elitno deseterico, od tega enimi stopničkami (3. v Visli), ocenil 25-letni Domžalčan. »Kdo ve, morda pa je dobro, da v tem obdobju malce umakneš nogo s stopalke za plin in nato pozimi pokažeš več,« je razmišljal Lanišek.



Od naših reprezentantov so si na sklepnem dejanju poletne sezone točke priskakali še brata Cene in Peter Prevc, ki sta – zanimivo – delila 14. mesto, le malo za njima pa je pristal Lovro Kos (18.). Prekratka za finale sta bila Timi Zajc (40.) in Tilen Bartol (41.).

Kakšnega oddiha si naši najboljši skakalci in skakalke zdaj ne bodo mogli privoščiti. Že jutri jih namreč od 17. ure naprej čaka člansko državno prvenstvo v Kranju, po njem pa zaključni del priprav za svetovni pokal, ki se bo 19. novembra začel v Nižnem Tagilu. N

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: