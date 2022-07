Od lige prvakov do izpuhtelega brona

Slovenska moška atletska štafeta 4 x 400 m (Rok Ferlan, Gregor Grahovac, Jure Grkman, Lovro Mesec Košir) je bila najprej po finalu na 19. sredozemskih igrah v Alžiriji četrta, po diskvalifikaciji Italije tretja, na koncu pa so skoraj po eni uri in pritožbi azzurrom le vrnili pritečeno srebrno odličje.

Slovenska štafeta je spet padla na mesto tik za zmagovalnimi stopničkami, je pa s časom 3:05,12 izpolnila normo za avgustovsko evropsko prvenstvo v Münchnu. Slovenski fantje so bili celo že v prostoru, kjer bi jih peljali na slovesno podelitev odličij, nato pa je sledil šok. Atleti trenerja Matije Šestaka, ki je ves čas tudi pri slovenski sedmi sili preverjal stanje, so se najprej v bronastih besedah izrazili, da se počutijo, kot bi bili na tekmi lige prvakov.

Grkman je na vprašanje, ali bi svoje (takrat) bronasto odličje zamenjal za srebrno svoje boljše polovice Agate Zupin, ki si je v ženski štafeti 4 x 400 m s kolegicami Anito Hrovat, Majo Pogorevc in Jernejo Smonkar pritekla drugo mesto, odgovoril: »Ne, sijajnejše odličje si moram sam prislužiti.«

Nato se je vse končalo z razbitimi bronastimi občutki, ki so bili in nato izpuhteli. Treba je tudi poudariti, da je naša četverica nastopila brez že dlje odsotnega najboljšega tekača v Sloveniji na 400 m Luke Janežiča, ki okreva po poškodbi in operaciji. Atletika je na prekrasnem olimpijskem stadionu v Oranu potrdila, da je kraljica športov, a neizkušenost prirediteljev je botrovala tudi temu, da je bil v ciljnem prostoru nered. Dogodilo se je celo, da je posameznik med finalom troskoka z zlato Nejo Filipič lahko povsem neoviran prišel skoraj do jame s peskom. A stadion zares odtehta vse, primerja se ga celo s slovitim Stade de France v pariškem predmestju Saint-Denis.

Pasji obisk na strelišču

V Oranu se marsikaj dogaja, tudi to, da med tekmovanjem strelcev na glinaste golobe v trapu na strelišče pritava potepuški pes. Ta je strelce na poligonu Hassi Ben Okba zmotil v zadnjih dveh serijah, deset minut je trajal premor, da se je kosmatinec dovolj umaknil, da so mojstri šibrovke lahko nadaljevali svoje delo.

A jih je nepričakovani pasji obisk spravil iz tekmovalnega ritma in prave osredotočenosti. Grešili so v serijah, tudi slovenski predstavnik v izločilnem delu Denis Vatovec, ki je zgrešil dva strela. To je bilo preveč za preboj v finalni del, kjer je nastopila četverica najboljših, Vatovec se je moral zadovoljiti s petim mestom.