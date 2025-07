Od Lenarta do Barcelone: mlada prvakinja blestela na evropskem odru

Ena najvidnejših članic Twirling in mažoretnega kluba Spin je Zabryna Bornšek, ki je to sezono začela pisati novo poglavje, saj se je pridružila novi Mažoretni in twirling zvezi Slovenije, zamenjala klub ter začela sodelovati s trenerko Mojco Jakop. Twirling trenira od šestega leta, ko je prvič videla tekmovanje in se zaljubila v ta šport. Dvakrat je postala državna prvakinja, zdaj navdušuje že na mednarodni ravni.

Decembra se je udeležila Norminega pokala v Novi Gorici, kjer je v svoji kategoriji osvojila srebrno odličje, maja na tekmovanju Twirling Abeceda v Lenartu pa zlato. Uspešno je opravila osnovni twirl, nastopila pa je tudi na mednarodnem tekmovanju Spanish Open v Barceloni, kjer se je zbralo več kot 400 tekmovalcev iz osmih različnih držav. Pred dnevi je, kot edina predstavnica Slovenije, v svoji solo kategoriji osvojila srebrno medaljo, nato pa navdušila še v freestyle disciplini in domov prinesla zlato.

V klubu Spin so na ta uspeh zelo ponosni in si želijo nad tem športom navdušiti nove generacije deklet, pa tudi fantov.