Očka Nole pogreša Stefana in Taro

Le še tri ovire Novaka Đokovića ločijo od obljubljene lovorike, zmaga na letošnjem odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu seveda prinaša tudi 22. naslov na turnirjih za grand slam, s katerim bi srbski zvezdnik prvič dosegel vrh večne lestvice, na katerem ga čaka dolgoletni španski rival Rafael Nadal.

Bolj kot Đokovićevi zgodovinski dosežki je bila v zadnjih dneh pod drobnogledom njegova leva stegenska mišica, ki pa je v osmini finala proti domačinu Alexu de Minauru delovala brezhibno. Igralec španskih korenin v nobenem pogledu ni bil kos 35-letnemu zvezdniku, ki je suvereno slavil s 6:2, 6:1 in 6:2. »Želel sem zmagati brez oddanega niza in mislim, da je bil to moj najboljši dvoboj v tem letu,« je v nagovoru navijačem po obračunu, ki je trajal le dobri dve uri, dejal Đoković.

1 dvoboj z Novakom Đokovićem je v karieri dobil Andrej Rubljov.

Tokrat je bil še posebno motiviran, glede na to, da se je de Minaur lani javno posmehoval njegovi zdravstveni izjemi, s pomočjo katere je Đoković mislil, da bo lahko (brez prejetega odmerka cepiva proti covidu-19) nastopil na turnirju v Melbournu. Avstralijo je moral Srb zapustiti sklonjene glave, tokrat pa je na vsak poskus zbadanja gostiteljev s tribun odgovoril s še odločnejšimi udarci. De Minaur je na trenutke deloval povsem nebogljeno in v vlogi zadnjega velikega avstralskega upa pogorel na celi črti.

»Poškodba? Nič je nisem začutil, bilo je sijajno,« je dodal Đoković, ki je dobil tudi vprašanje o sinu Stefanu in hčerki Tari. »Z njim ni premora, igrati se morava vsak dan. Kdo ve, morda se nekoč vrneva sem in zaigrava v dvojicah. Tare pa tenis sploh ne zanima, rada ima balet in gimnastiko, ohranja me na trdnih tleh. Njen pogled je nekaj najlepšega na svetu, res ju pogrešam,« se je raznežil ponosni očka, ki se je še trinajstič uvrstil v četrtfinale OP Avstralije in lovi rekordno deseto melbournsko lovoriko.

Presenetil v Beogradu

Naslednji izziv za četrtega nosilca, ki mu naslov v Avstraliji prinaša tudi prvo mesto na lestvici ATP, bo v sredo peti nosilec Andrej Rubljov. Rus je ugnal Danca Holgerja Runeja, čeprav je že zaostajal z 2:5 v petem nizu in z 0:5 v odločilni podaljšani igri. V treh poskusih je enkrat že premagal Đokovića, in sicer v lanskem finalu peščenega turnirja v Beogradu s 6:2, 6:7 (4) in 6:0. Na trdi podlagi Beograjčanu še ni odvzel niza. Današnji dan bo sicer minil v znamenju prvih štirih četrtfinalnih obračunov, začenši z dvobojem Kazahstanke Jelene Ribakine in Latvijke Jelene Ostapenko v ženski ter spopadom Rusa Karena Hačanova in Američana Sebastiana Korde v moški konkurenci.