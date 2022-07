Oči naroda uprte v levinje

Evropsko prvenstvo za ženske v zibelki nogometa je zgodba o uspehu in ne bi se moglo končati bolj spektakularno, z nedeljskim velikim finalom med gostiteljico Anglijo in najuspešnejšo reprezentanco Nemčijo na razprodanem Wembleyju.

20:1 je razlika v golih pri Angliji, 13:1 pri Nemčiji.

Angležinje so ponovile uspeh rojakov z lanskega eura, a želijo narediti še korak več in osvojiti prvi naslov najboljših na stari celini, potem ko so bile neuspešne v finalih na premiernem euru 1984 in leta 2009 proti nedeljskim tekmicam iz Nemčije (2:6), ki so osvojile osem naslovov na dvanajstih turnirjih.

Levinje so letos zares požrešne, na petih tekmah imajo razliko v golih 20:1, Nemke 13:1, potem ko so prvi gol prejele v polfinalu proti Franciji (2:1). Tekmici imata tudi najboljši strelki, Beth Mead in Alexandra Popp sta pri šestih zadetkih.

»To bo prava nogometna gostija,« spektakularni finale pred 87.200 gledalci pričakuje nemška selektorica Martina Voss-Tecklenburg. Zmagovalec bo prejel 660.000 evrov, poraženec 420.000, prvak bo skupaj bogatejši za dobra dva milijona evrov. Zanimivo, dvakrat je bila najboljša Norveška ter po enkrat Švedska in nazadnje leta 2017 Nizozemska, vendar Nemke niso niti enkrat klonile v finalu. Prvakinje so bile tudi leta 2005, ko je bilo EP prvič v Angliji. »To bo klasična tekma, izjemen finale,« je dodala Voss-Tecklenburgova.

8 naslovov evropskih prvakinj imajo Nemke, Angležinje nobenega.

Angležinje so v polfinalu v Sheffieldu s 4:0 odpravile Švedsko, številko 2 na svetovni lestvici. »Anglija je bila doslej neverjetna, napadalna, učinkovita, samozavestna. Toda prvih 30 minut tekme s Švedsko je razkrilo, da je tudi ranljiva,« pravi nemška selektorica. Njene Nemke so že igrale na Wembleyju, leta 2019 so pred 78.000 gledalci z 2:1 premagale Anglijo, ki jo je tedaj še vodil Phil Neville. Njegova naslednica Sarina Wiegman še ni doživela poraza, odkar je septembra lani prevzela ekipo. Nizozemka je domačo reprezentanco popeljala do zlata pred petimi leti in želi ponoviti ta uspeh z Anglijo. Tudi Nemke so se že znašle na njenem jedilniku, februarja je bilo v pokalu Arnolda Clarka v Wolverhamptonu 3:1.

Poppova je postala prva igralka, ki je zabila gol na petih zaporednih tekmah na EP. Na igrišče se je vrnila marca po desetmesečni odsotnosti zaradi operacije kolena. Njeno rivalstvo z Meadovo za zlato kopačko bo ena osrednjih točk finala.

Aktivirani nevtralni gledalci

Zadetek v polno je uspel tudi Uefi Aleksandra Čeferina. Številke o gledanosti so presunljive. Četrtfinalna tekma s Španijo, ki jo je Anglija dobila po podaljšku z 2:1, je prebila rekordno mejo 170 milijonov gledalcev, polfinale s Švedsko si je samo v Veliki Britaniji ogledalo 14 milijonov ljudi. Ženski euro je privabil nevtralne gledalce, teh je več od tistih, ki podpirajo vsaj eno reprezentanco (54:46). Euro 2022 blesti tudi na družabnih omrežjih, na tiktoku, instagramu in twitterju je že otvoritvena tekma med Anglijo in Avstrijo prinesla prek 11,5 milijona objav. Veliki finale bo gotovo premaknil mejnike.