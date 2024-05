Ocena sezone: Šimundža glavni kandidat za selektorja po Keku

V slovenskem nogometnem prvenstvu so znani že vsi zmagovalci in poraženci. Kako so ga videli nekdanji igralci, zdaj tudi trenerji, ki so na svoji koži občutili vse pasti in posebnosti našega ligaškega nogometa.

12 točk naskoka so imeli celjski prvaki na koncu pred drugouvrščenimi Mariborčani.

Slaviša Stojanović, bivši selektor: »Celjani so bili pričakovano prvaki, bi pa morali – glede na igralski kader – že prej potrditi lovoriko. Olimpija je nerazumno nazadovala iz boja za dvojno krono na tretje mesto, Maribor je izkoristil trenutni potencial in postavil dobre temelje. Bravo je imel fantastično sezono. Šiškarjem čestitam za selekcijo v skladu z njihovo filozofijo. Nagrada je Evropa. Z mladimi domačimi igralci je mogoče narediti nekaj več, a je pomembno, da se usmeriš na kakovostne in prave ljudi. Brez denarja na gre, če je pa ta edino vodilo, lahko nastane velik problem. Vselej je treba ustvariti uspešno simbiozo med denarjem, ljudmi in zamislimi. Iz lastnih izkušenj vem, da avtomatično pride bo balasta, če je v slovenski ligi preveč denarja. Pojavijo se nenogometni ljudje in vse gre v napačno smer. Preveč je koristoljubnežev.«

Slaviša Stojanović (na fotografiji z Radenkom Mijatovićem) ocenjuje, da bi si morali Celjani že prej zagotoviti lovoriko. FOTO: Tomi Lombar/delo

Aleksander Rajčević, nogometaš: »Celjani so do cilja prišla s pretežno slovenskimi fanti. Če je dovolj denarja, se da nekaj narediti. Imeli so širok kader. Maribor je s pol manj sredstev na koncu naredil svojo zgodbo. Ante Šimundža je opravil selekcijo, kot je treba. Olimpija je dosegla uspeh v Evropi, nato so pričakovali, da bodo zlahka opravili doma, a so vodilni z menjavami trenerjev zašli. Vidi se, kaj se zgodi, če je preveč tujcev in kako pomembna je kontinuiteta. Celjani so jo imeli. A je res, da uspeh narekuje tudi denar. Ni pa tako odločilen, kar so v preteklosti že pokazali Koprčani. Z dobro in posrečeno selekcijo se lahko naredi veliko. Tudi Bravo je presenetil in je spisal lepo zgodbo, in to ne z velikim vložkom. Žal mi je Rogaške, všečna je bila na igrišču, a v nogometu in življenju je tako, da je, če se nekaj ne dela pravilno, pravično, da so tudi posledice.«

Miran Srebrnić, trener: »Končno lestvico sta oblikovala predvsem denarna stabilnost in organiziranost. Celjani so imeli od začetka jasen cilj s trenerjem Albertom Riero in velikim vložkom. Sestavili so moštvo izkušenj in mladosti. Igralci so že osvajali lovorike, na koncu so imeli še prvega strelca. Maribor je zadihal s prihodom Anteja Šimundže in oživitvijo Josipa Iličića. Olimpija ima zelo kakovostno moštvo in zelo mlado, manjka ji kontinuiteta. Tekmovanje na dveh frontah je pustilo posledice. Bravo so sestavili brez pritiska. V takšnih sredinah je pomembno, da se zadrži ekipa, ker se letvica dvigne. Prvenstvo je bilo zanimivo, še bolj dvoboji pri dnu. Kakovost nogometa je bila na solidni ravni, še posebej pri najboljših. Prihodnost nakazuje večje vložke. Brez teh ne bo napredka. Denar prinaša kakovost, boljše tujce, več zanimanja ...«

Andrej Razdrh meni, da bo denar še bolj krojil končni uspeh. FOTO: Jure Eržen

Dejan Đuranović, trener: «Celje je bilo vso sezono stabilno, tudi po odhodu Alberta Riere in s prihodom Damirja Krznarja. Vodstvo kluba je že drugo sezono dopolnjevalo zasedbo, Maribor se je stabiliziral po zaslugi Anteja Šimundže. Kako in kam bo šlo naprej, bo razkrila Evropa. Olimpija je imela preveč pretresov znotraj kluba. Plačala je davek boja za dvojno krono in uspešnost v Evropi. Njena stabilnost v vodenju je tista, ki dela negativno razliko. Bravo in Koper nista bila tako kakovostna, kot so bili drugi slabi. Rogaška je z dobro selekcijo sestavila konkurenčno ekipo, bila je všečna in kakovostna. Za športno plat le čestitke. V seštevku se je izkazalo, da denar pomeni razvoj. Celjska pot je pravi način in dobra za napredek.«

Andrej Razdrh, trener: »Olimpija je dosegla uspeh z uvrstitvijo v konferenčno ligo, a je v vsem drugem posebna. Uspešni so bili tisti, ki so omejili zunanji vpliv na slačilnico in igrišče, kot sta ga Albert Riera in Igor Bišćan. Premoč Celja je bila od prvega do zadnjega kola, uspeh je tudi posledica vlaganj. Potrdilo se je, da bo denar še bolj krojil končni uspeh. Sezona je bila v nekem obdobju mirna in brez menjav trenerjev, nato pa se je skazila. Pri klubih iz druge polovice se lovi instant rezultat, šok terapije so nesmiselne. Pri Mariboru se je pokazalo, kako pomembno je, da je trener nekdo, ki razume DNK kluba in okolja. Ante Šimundža opravlja vrhunsko delo, a vprašanje je, kaj bodo prinesli novi vlagatelji. Rogaška je bila odlična, Bravo pa nagrajen za svojo pot. Licenciranje je dalo ogromno, red je treba spoštovati, varovalka mora biti. Če tega ni, se vse podre.«

Aljoša Matko (levo) je bil strelski kralj v 1. SNL. FOTO: Blaž Samec

Novica Nikčević, trener: »Albert Riera je najzaslužnejši za šampionske temelje Celja, Damir Krznar jih je utrdil, vodstvo kluba pa je za slovenske razmere sestavilo soliden igralski kader. Ta za Evropo sicer ne bo konkurenčen. Maribor je razočaranje, a ga je najboljši trener Ante Šimundža vrnil tja, kamor spada. Hvala bogu, da imamo takšnega trenerja, ki je po Matjažu Keku glavni kandidat za selektorja. Olimpija me je razočarala z odločitvami. Ko so se razšli z Zoranom Zeljkovićem, so vodilni pokazali, da ne vedo, kako se streže stvarem. Niso zreli, kot bi se za vodilne spodobilo. Po Rieri so si zabili avtogol. Rogaški vsa čast, bila je osvežitev, odlični Oskar Drobne in vse drugo na igrišču, a na srečo živimo v urjenim državi. Pravila je treba spoštovati.«