Oče Luke Dončića šokiral: Nihče ne more verjeti, kakšne izjave je dal ...

Saša Dončić, športni direktor Košarkarske zveze Slovenije in oče enega najboljših košarkarjev današnjega časa, Luke Dončića, je pred odhodom naše košarkarske reprezentance na EuroBasket v Katovicah povedal nekaj, kar je močno odmevalo v slovenski javnosti. Poudaril je, da pričakuje najkakovostnejše prvenstvo doslej, a je bil še posebej oster, ko so ga vprašali o reprezentantih Čančarju in Neboju, ki sta odpovedala nastop na EuroBasketu.

»Josh Nebo mi v več pogovorih nikoli ni rekel, da ne bo igral. Niti po zadnji poškodbi. Vabilo je klub prejel 3. julija. Dva tedna pozneje smo dobili obvestilo, da mu nastop odsvetujejo. Verjamem trenerju Ettoreju Messini, ki pravi, da je zdravje košarkarja najpomembnejše. A tudi mi imamo izvide in strokovnjake. Vemo, o čem govorimo. Situacija je bila nenavadna. Kako naprej? Osredotočeni smo na to prvenstvo, nato se bomo morali pogovoriti. Tudi z Vlado RS. Josh Nebo je namreč državljanstvo dobil zaradi igranja košarke. Zakaj bi potem nadaljevali? Če ne želi ali ne bo igral, ne vidim smisla v nadaljnjem sodelovanju,« je Dončić sporočil naturaliziranemu Američanu, piše Sportklub.»Vlatku (Čančarju,op.p.) nikoli ni bil problem igrati za reprezentanco. Do podpisa pogodbe z Milanom. Vse skupaj je malce nerazumljivo. A je, kar je,« je dejal o našem nekdanjem NBA-jevcu.

Medtem se slovenski mediji sprašujejo, ali je Neboju morda celo zagrozil z odvzemom športnega državljanstva, ki ga ima zahvaljujoč Sloveniji.