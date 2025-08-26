ODMEVNO

Oče Luke Dončića šokiral: Nihče ne more verjeti, kakšne izjave je dal ...

»Vemo, o čem govorimo. Situacija je bila nenavadna. Kako naprej?«
Fotografija: Saša Dončić. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Saša Dončić. FOTO: Blaž Samec

S. U.
26.08.2025 ob 19:27
S. U.
26.08.2025 ob 19:27

Poslušajte

Čas branja: 2:00 min.

Saša Dončić, športni direktor Košarkarske zveze Slovenije in oče enega najboljših košarkarjev današnjega časa, Luke Dončića, je pred odhodom naše košarkarske reprezentance na EuroBasket v Katovicah povedal nekaj, kar je močno odmevalo v slovenski javnosti. Poudaril je, da pričakuje najkakovostnejše prvenstvo doslej, a je bil še posebej oster, ko so ga vprašali o reprezentantih Čančarju in Neboju, ki sta odpovedala nastop na EuroBasketu. 

»Josh Nebo mi v več pogovorih nikoli ni rekel, da ne bo igral. Niti po zadnji poškodbi. Vabilo je klub prejel 3. julija. Dva tedna pozneje smo dobili obvestilo, da mu nastop odsvetujejo. Verjamem trenerju Ettoreju Messini, ki pravi, da je zdravje košarkarja najpomembnejše. A tudi mi imamo izvide in strokovnjake. Vemo, o čem govorimo. Situacija je bila nenavadna. Kako naprej? Osredotočeni smo na to prvenstvo, nato se bomo morali pogovoriti. Tudi z Vlado RS. Josh Nebo je namreč državljanstvo dobil zaradi igranja košarke. Zakaj bi potem nadaljevali? Če ne želi ali ne bo igral, ne vidim smisla v nadaljnjem sodelovanju,« je Dončić sporočil naturaliziranemu Američanu, piše Sportklub.»Vlatku (Čančarju,op.p.) nikoli ni bil problem igrati za reprezentanco. Do podpisa pogodbe z Milanom. Vse skupaj je malce nerazumljivo. A je, kar je,« je dejal o našem nekdanjem NBA-jevcu. 

Medtem se slovenski mediji sprašujejo, ali je Neboju morda celo zagrozil z odvzemom športnega državljanstva, ki ga ima zahvaljujoč Sloveniji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Saša Dončić Josh Nebo Slovenija eurobasket 2025

Priporočamo

Stroka ostro proti zakonu o konoplji, skeptičen tudi kirurg Erik Brecelj: »Problem je, da številni bolniki verjamejo ...«
Oče Luke Dončića šokiral: Nihče ne more verjeti, kakšne izjave je dal ...
Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar
Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Stroka ostro proti zakonu o konoplji, skeptičen tudi kirurg Erik Brecelj: »Problem je, da številni bolniki verjamejo ...«
Oče Luke Dončića šokiral: Nihče ne more verjeti, kakšne izjave je dal ...
Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar
Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.