Obubožana Olimpija odhaja v Turčijo

Olimpijin pohod proti naslovu slovenskega nogometnega prvaka se je začel včeraj v Stožicah z uvodnimi testiranji prve skupine igralcev, nadaljeval se bo danes z drugo, jutri pa s selitvijo v Antalyo. Zeleno-bela odprava bo šla prek Münchna v Turčijo, kamor bo neposredno z domače Majorke dopotoval tudi trenerski dvojec, glavni trener Albert Riera in pomočnik Pablo Remon Arteta. Tudi mesec dni po koncu prepričljivega jesenskega dela prvenstva je podoba kluba zaradi negativnih zapisov in lastnih piarovskih slabosti domala katastrofalna. Domnevno dobro obveščeni viri Olimpijo že dva meseca pošiljajo na smetišče zgodovine zaradi neizplačanih dolgov in napovedujejo vse mogoče kazni. Klubsko operativno vodstvo je ubralo po malem svojeglavo držo in po principu »naj govorijo, kar hočejo« zeleno-belo karavano bolj ali manj spretno pelje skozi bitke na dveh frontah. Prva je povezana z organizacijskim ustrojem in denarno konsolidacijo, h kateri sodijo tudi vsi podedovani dolgovi in pridelani pod zdajšnjim vodstvom, druga pa je športna, ki je trenutno v rokah športnega direktorja Gorana Boromise.

»Mednarodno razsodišče za šport je odločilo v prid Dina Skenderja, a ne v takšnem znesku, kot je bilo zaslediti v javnosti. Pol manj. Klub je zaradi novih odkritij (!?) že vložil pritožbo. S Savom Miloševićem smo se že dogovorili o terminskem izplačilu dolga in načinu. Igralcem smo tudi izplačali plače,« je direktor Igor Barišić razkril nekaj denarnih podrobnosti, ki so najbolj vznemirjale navijače.

Prvi novinec iz Varaždina

Olimpijine aktivnosti so vendarle v debelem nasprotju in neskladju »s sušo v blagajni, dolgovi in grozečimi kaznimi«, saj je klub za uvodni testni del priprav najel kar strokovnjake iz ugledne nemške športne klinike iz Bad Nauheima, zdraviliškega mesteca v bližini Frankfurta. »To je pristop, kakršnega slovenski klubi še niso imeli,« je zatrdil Barišić in se usmeril v prestopni rok in grožnjo o prepovedi registracije igralcev. »Ne bo je, vse novince bomo lahko registrirali,« je prepričan mož, ki ima tudi zaradi spora in netaktnega razhoda z Robertom Prosinečkim in nekdanjim športnim direktorjem Mladenom Rudonjo veliko sovražnikov med zeleno-belimi privrženci.

Rubrika odhodi je v jedru ozkega igralskega kadra, pri katerem je vztrajal Riera, še prazna, prvi novinec pa prihaja iz Varaždina. Zvezno vrsto je dopolnil 24-letni Ivan Posavec, ki je bil vzgojen pri zagrebškem Dinamu. Glavna zimska tarča in trenerjeva želja je, da bi se okrepili z napadalcem s strelskim slovesom. Jeseni je v uigranem Špančevem orkestru manjkal predvsem napadalec z občutkom za gol, čeprav so si napadalno usmerjeni igralci v prvem delu sezone porazdelili gole (39 jih je zabila Olimpija, od tega osem v zadnji tekmi proti Taboru). V Turčiji bodo zeleno-beli ostali do 20. t. m. in odigrali le eno pripravljalno tekmo, 19. t. m. proti poljskemu prvoligašu Rakow Czestochowa.