Obradović gostitelj in profesor

Košarkarji Cedevite Olimpije in Krke so v minulih tednih že okusili moč tekmecev z vrha lestvice lige ABA, v 5. krogu pa jih čakata dva težka izziva na en mah. Novomeščani bodo danes gostovali pri Partizanu, ki je pod vodstvom slovitega Željka Obradovića edini med vsemi brez poraza, Ljubljančani pa bodo jutri ob 19. uri pričakali v Stožicah Budućnost, s katero se bodo tako kot lani pogosto srečevali. Moštvi sta namreč tekmici tudi v skupini B evropskega pokala.



Po zmagah nad Mornarjem in Zadrom na regionalni sceni ter treh zaporednih uspehih ob začetku slovenskega DP je vzdušje med Novomeščani razumljivo vedro, vsi pa se zavedajo, da jih danes verjetno čaka še zahtevnejša naloga kot ob uvodnem gostovanju pri Cedeviti Olimpiji. Partizan, ki je po Obradovićevem prihodu sestavil novo zasedbo (ostali so le krili Rade Zagorac in Nemanja Dangubić ter branilec Uroš Trifunović), igra vse bolje, kar je potrdil s torkovo zmago v Hamburgu (106:97) v evropskem pokalu, ob kateri je bil najučinkovitejši branilec Kevin Punter s 26 točkami. V ligi ABA je prvi strelec ekipe center Zach LeDay (povp. 13,8).



Krkin trener Dalibor Damjanović prikimava: »Partizan vodi eden najuspešnejših evropskih trenerjev vseh časov, od katerega se učimo vsi, če priznamo ali ne. Vsi gledamo njegova predavanja in tekme. Novo moštvo črno-belih igra agresivno, tako da je pred nami zelo težko gostovanje. Poskušali bomo igrati po najboljših močeh, čeprav bomo nastopili brez Jana Špana, Leona Stergarja in Marka Arapovića.«

Džikić v Stožicah

Cedevita Olimpija se je v prejšnji sezoni štirikrat pomerila z Budućnostjo in iztržila dve zmagi v Stožicah, a se uvrstila slabše od črnogorskega prvaka tako v ligi ABA kot v evropskem pokalu. Ljubljančani so po porazih proti FMP in Crveni zvezdi prekinili črni niz in si na gostovanju pri Gran Canarii dokazali, da lahko uspešno igrajo tudi v zadnjih četrtinah dvobojev.

In kar so se naučili, bi radi unovčili proti tekmecem iz Podgorice, ki so v uvodnih štirih regionalnih kolih doživeli en poraz (proti Crveni zvezdi v Beogradu), v 1. krogu evropskega pokala pa proslavili uspeh v Ulmu (86:79) proti četi trenerja Jake Lakoviča. Ob prihodu v Slovenijo bo imel poseben motiv trener Aleksandar Džikić, ki je leta 2008 vodil Olimpijine košarkarje, v sezonah 2009–11 in 2013–15 pa Krko. Skupno je pri nas osvojil štiri naslove državnega prvaka in tri pokalne lovorike.



Luka Rupnik dodaja: »Jedro Budućnosti je skoraj enako kot v minuli sezoni, pri tem pa mislim na organizatorja Justina Cobbsa in centra Willieja Reeda, pridružil pa se jima je izkušeni branilec DJ Seeley. Džikićev pristop poznamo in verjamem, da bo poskušal najti naše slabosti.«