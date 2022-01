Obradović ga ni zaman povabil v Beograd

Beograjski Partizan je pred sezono doživel temeljito prenovo. Legendarni trener Željko Obradović je v tabor črno-belih prinesel zmagovalno miselnost in načrtno delo z mladimi. Med temi, ki so izvrstno zgrabili svojo priložnost, je tudi 20-letni slovenski košarkar Gregor Glas, ki prihaja iz okolice Krškega. Po nizu obetavnih predstav bo jutri ob 17. uri z beograjskimi soigralci obiskal Novo mesto v dvoboju 18. kroga lige ABA.

»Sprva sem igral nogomet in le gledal košarkarske tekme, pri 12 letih pa sta me za igro pod obroči navdušila bratranec in brat. Začel sem v KK Krško. Moj prvi trener je bil Jože Stanko, potem so me vodili še Simon Gorenc, Domen Zevnik in Davor Vlaški, pri katerem sem igral za mlajše pionirje v Brežicah, saj v Krškem nismo imeli te generacije,« se Glas ozre na začetke v Posavju, od koder ga je pot ponesla k Sixtu Primorski.

»Janez Rajgelj me je prepričal, da se odločim za odhod v Koper.« Na Obali so bili njegovi trenerji Aleksander Sekulič, Miro Alilović in Jurica Golemac. »Po uvrstitvi v prvo regionalno ligo sem se morda odločil za korak nazaj, saj sem prestopil k beograjskemu Dynamicu, ki je igral v 2. ligi ABA. Toda tja sem šel, da bi se učil od Mira Alilovića, ki je bil medtem že trener Dynamica. Pozneje se nama je pridružil še Saša Ciani,« opiše svojo prvo ero in prvi prihod v Beograd v sezoni 2019/2020. Lani poleti se je znova odločil za Srbijo, vendar za stopničko višje.

»Poleti se je pojavila možnost, da odidem na priprave Partizana, pri katerem so za trenerja imenovali Željka Obradovića. Kot sem slišal, si je prav on zaželel, naj pridem, da bi me videl pri delu. To je bilo ključno, vse drugo ni bilo pomembno,« se 192 cm visoki branilec ozre na svoj prihod v črno-beli tabor.

Pogodbe ni imel. Na mizi pa je bila tudi ponudba Cedevite Olimpije. »Z mojim agentom sva ocenila, da Olimpijina opcija zame ni optimalna,« pojasni Glas, ki na pripravah ni varčeval z močmi, temveč je garal na slehernem treningu. »Pri Obradoviću se veliko vadi in uči. Rad pomaga in svetuje mladim košarkarjem. Če bo treba kaj popraviti, bo to popravil stokrat. Vse z namenom, da rastemo kot ekipa,« še razkrije Glas, ki se ves ta čas s pogodbo ni obremenjeval, zato je bil odgovoren njegov agent Sead Galijašević.

Sezona je na polovici, Glas pa ima v moštvu pomembno vlogo. V regionalni ligi igra po 13 minut na tekmo, Krki in Budućnosti je nasul po 12 točk, Splitu 19. V evropskem pokalu dobiva po 15 minut, dve tekmi je začel v prvi peterki Partizana. Z 20 točkami je navdušil na gostovanju pri ruskem Lokomotivu Kubanu, poljskemu Slasku trenerja Andreja Urlepa je zabil 18 točk, litovskemu Lietkabelisu 13.