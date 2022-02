Oblakova črna mačka je CR7

LJUBLJANA • Ko so se poti nogometašev madridskega Atletica in Cristiana Ronalda nazadnje križale v osmini finala lige prvakov, je po porazu Ronaldovega Juventusa z 0:2 portugalski zvezdnik odvihral iz španske prestolnice in zabrusil: »Pet naslovov v ligi prvakov imam, Atletico nobenega. Bomo videli, kdo bo šel naprej!« Sledila je herojska predstava v dvoboju v Torinu, ko je s hattrickom napolnil mrežo Jana Oblaka in poskrbel za napredovanje svojega moštva. Tri leta pozneje se CR7 vrača v dresu Manchester Uniteda, ko je liga prvakov za oba kluba zadnja rešilna bilka v klavrni sezoni.

»Podobno se jim godi kot nam. Dosegajo veliko golov, a našim navijačem želimo posvetiti zmago,« je napovedal prvi strelec Atletica Angel Correa. Branilci španskega naslova trenutno zasedajo peto mesto v prvenstvu, tako kot četrti United se v teh mesecih ukvarjajo z lovljenjem mest, ki prinašajo uvrstitev v naslednjo sezono LP. Atletico si je okrepil samozavest z zmago nad Osasuno v Pamploni (3:0), Oblak je šele tretjič v letu 2022 ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, United pa je slavil na vedno vročem gostovanju v Leedsu (4:2). Ronaldo je ostal brez gola, v novem letu je zadel le enkrat in bil še nedavno sredi ene najdaljših strelskih kriz v karieri, nikoli pa ni zamudil priložnosti, da jo v izločilnih bojih zagode Atleticu.

Pokazali enotnost

Pod drobnogledom bo sicer še nekaj Portugalcev: rdeči vrag Bruno Fernandes, tako kot Ronaldo produkt lizbonskega Sportinga, se bo udaril z Joaom Felixom, ki se je kalil pri Portu oziroma Benfici in je eden redkih umetnikov v ekipi Atleticovih bojevnikov. Položaj trenerja Diega Simeoneja, ki ga ob potrjeni odsotnosti kaznovanega Yannicka Carrasca skrbi tudi pripravljenost kapetana Kokeja, kljub neuspehom v tej sezoni ni vprašljiv. »Niti pomislili nismo na to, da ne bi bil več trener Atletica. Ne bi bilo niti logično niti pravično iskati njegovega naslednika, Simeone bo še dolgo z nami,« mu je predsednik kluba Enrique Cerezo izrekel javno zaupnico v zadnjem radijskem intervjuju.

Tudi pri Unitedu so se tako kot pri Atleticu otepali zgodb o domnevnih nesoglasjih v slačilnici. »To je bil najboljši možni odgovor ekipe v smislu zrelosti in enotnosti,« je bil po zmagi v Leedsu zadovoljen trener Ralf Rangnick. Prav tako ob 21. uri se bosta v Lizboni pomerila Benfica in Ajax. Portugalcem je v skupinskem delu uspel veliki met, v evropsko ligo so poslali Barcelono, medtem ko Ajax v spopad na stadionu Da Luz vstopa s stoodstotnim evropskim izkupičkom v sezoni. V Sebastienu Hallerju imajo tudi prvega strelca tekmovanja z 10 goli.