Oblak že pogreša zmage

Lepzig na vrhu lestvice v Nemčiji

Nad učinkovitostjo svojih soigralcev pa se ne more pritoževati naš drugi udeleženec lige prvakov Kevin Kampl, ki se je predvčerajšnjim z rdečimi biki iz Leipziga veselil visoke zmage s 4:0 nad nogometaši Schalkeja 04. Za mednarodno pisano zasedbo iz največjega mesta na Saškem so v polno zadeli nemški Turek Can Bozdogan (avtogol v 32. minuti), Španec Angeliño (36.), Madžar Willi Orban (45.) in Nemec Marcel Halstenberg (81.). Lepzig po treh krogih vodi na lestvici v elitni nemški ligi, v dosedanjih treh tekmah je zbral sedem točk, toliko kot tudi njegova najbližja zasledovalca Augsburg in Eintracht Frankfurt.

Slovenski reprezentančni vratarje v elitni španski nogometni ligi potrdil vrhunsko pripravljenost. Še drugič zapored je mrežo madridskega Atletica ohranil nedotaknjeno, a kaj ko tega znova niso izkoristili njegovi soigralci, ki so vnovič streljali s slepimi naboji. Rdeče-beli so se namreč le tri dni po tekmi brez golov v gosteh pri igralcih Huesce tudi v sobotnem dvoboju z nogometaši Villarreala na svojem stadionu razšli z neodločenim izidom 0:0.»Sezono smo odprli res dobro (z visoko domačo zmago nad Granado s 6:1 – op. p.), težko bi jo bolje, saj smo za uvod dosegli veliko golov. Toda zatem smo se pomerili z dvema precej obrambno naravnanima moštvoma. Kadar igraš proti ekipam, ki ti ne pustijo veliko prostora, si je težko ustvariti priložnosti za gol. Če ga dosežeš, se tekmec običajno odpre, vendar pa tokrat na žalost nismo bili sposobni zatresti nasprotnikove mreže,« je razložil Oblak in pristavil, da s točkama, ki so ju iztržili na zadnjih dveh tekmah s Huesco in Villarrealom, kajpak niso zadovoljni.»Neodločena izida vsekakor nista bila to, kar smo si želeli,« je poudaril 27-letni Škofjeločan in v isti sapi pribil, da se morajo izboljšati in začeti zmagovati. »Med tednom dobro treniramo, smo močni in imamo zmagovalno miselnost. Vendar pa ne bomo zmagovali, če ne bomo izkoriščali priigranih priložnosti,« je pojasnil vrhunski slovenski čuvaj mreže, ki se nadeja, da se bo Atletico po reprezentančnem premoru ta konec tedna vrnil močnejši. »Narediti moramo korak naprej in začeti nizati zmage, to je najpomembneje in edino, kar šteje,« je dal Oblak, ki je tudi tokrat navdušil s parado za televizijske kamere, potem ko je v atraktivnem slogu ubranil strel, jasno vedeti, da si želi z žimničarji čim prej povzpeti z dvanajstega mesta v španskem prvenstvu, v katerem imajo resda dve tekmi manj od večine nasprotnikov. Naslednji dvoboj jih 17. ali 18. oktobra čaka na tujem pri Celti.