Oblak upravičeno meri pred Real in Barço

Lahko Atletico Madrid meri na prvi naslov španskega prvaka, odkar je prispel v klub slovenski vratar Jan Oblak? Za takšne trditve je preuranjeno, gotovo pa sodijo rdeče-beli med glavne kandidate za španski vrh, potem ko delujejo čvrsto in zrelo kot v najboljšem obdobju trenerja Diega Simeoneja. Tudi Barcelona ni padla naključno.



»Velika, ekipa, tako moramo nadaljevati!« je sporočil po zanj zgodovinski zmagi nad Barcelono vratar Atletica Jan Oblak. Logično, če odmislimo ligo prvakov, so doslej prav Katalonci najpogosteje kratili spanec Škofjeločanu. Lionel Messi, Neymar in Luis Suarez so redno luknjali mreže slovenske št. 1; slednja ga ne ogrožata, izgubljeno pa deluje tudi najboljši nogometaš na svetu. Barcelono je tudi med sobotnim gostovanjem v Madridu krasila malenkost »boljša« statistika, toda Oblak v resnici ni bil ogrožen. V resnici le enkrat, ko bi lahko Clément Lenglet z glavo meril bolje, tako pa je bil dobro postavljeni Oblak nepremagljiv – podobno kot ob strelih prvih Barçinih topničarjev Antoina Griezmanna in Messija.

Messi odrezan od soigralcev

Trenutni položaj Atletica je možno opisati z naslovnicami vodilnih športnih časopisov v Španiji. »Atletico Madrid je krenil po ligo. Diego Simeone je prvič doslej premagal Barcelono v španskem prvenstvu. Atletico je še neporažen, njegov start razkriva resno kandidaturo za prvi naslov prvaka po letu 2014,« so zapisali v Marci. Drug madridski dnevnik As je zapisal: »Neustavljivi Atletico se je razglasil za pretendenta za naslov prvaka. Yannick Carrasco je unovčil napako vratarja Ter Stegna. Poškodba Piquéja je nov udarec za trenerja Koemana.«



Katalonski Sport? »Kakšna zmešnjava – Barcelona je izgubila tretjo tekmo v sezoni in tudi Gerarda Piquéja.« Drži, zmagovalca je v 48. minuti prvega polčasa odločil Yannick Carrasco, ki je kaznoval izlet katalonskega vratarja skoraj na sredino igrišča, mu mojstrsko spustil žogo med nogama in jo poslal v prazno mrežo. Piqué je staknil nepotrebno poškodbo kolenskih vezi, naslednji dnevi bodo razkrili, kako dolgo bo njegovo okrevanje, jasno pa je, da bo dva meseca odsoten Sergi Roberto (strgana mečna mišica). Trener Ronald Koeman ne ve, kaj naj naredi, potem ko se je izjalovil tudi njegov poskus umestitve Messija med zvezno vrsto in napad. Argentinec je bil na igrišču odrezan od soigralcev v napadu.



Messi je prejel 25 žog od de Jonga (13) in Pjanića (12), toda le devet od napadalcev Pedrija (2), Griezmanna (1) in Dembéléja (5). Ob tem je tudi sam izgubil 23 žog, več jih je le proti Osasuni (27) in Realu (26). Barcelona je na vseh treh tekmah doživela polom, klub po osmih tekmah kotira pri 11 točkah, kar je najslabši start po sezoni 1991/92! Barcelona bi lahko imela težave z uvrstitvijo v ligo prvakov 2021/22 – močno ambiciozni so Real Sociedad, Atletico, Real, Sevilla in Villarreal –, Atletico po drugi strani meri na lovoriko.



V nasprotju z Realom in Barço je izkoristil prestopni rok, kupil Luisa Suareza, Kondogbio, že lani oba bočna branilca, pa Joaa Felixa … Ključ do uspehov je granitna obramba, ki vratarjem omogoča beleženje rekordnih številk. Jan Oblak kotira na drugem mestu po številu tekem brez prejetega gola v Evropi. Pred njim je le vratar Bordeauxa Benoit Costil (11 tekem, 7 brez gola), ki pa je klonil proti najboljšim: Montpellier mu je zabil dva gola, Marseille tri, Monaco štiri, čakata ga še Lille in PSG. Atletico Madrid je igral tri tekme manj (8), Oblak na šestih ni prejel gola, skupna razlika rdeče-belih v golih pa je odličnih 18:2!

Osijek zmlel tudi Dinamo

Izpostaviti velja še en podvig slovenskih reprezentantov. Osijek je dobil ta čas najbolj napeto merjenje moči na Hrvaškem – tudi zavoljo tenzij med Osijekovim trenerjem Nenadom Bijelico in bratoma Mamić –, potem ko je doma premagal zagrebški Dinamo. Uspešno tekmo Damjana Boharja in Maria Jurčevića – nekdanji član Olimpije je v 90. minuti podal za drugi gol iz kota – si je na tribuni ogledal predsednik HNS Davor Šuker, nekoč as obeh klubov. Dinamo in Osijek na lestvici ločijo le tri točke.