Oblak in Iličić v boj že na prvi šolski dan

Šeško pred vrati prve postave

Vse tekme ob isti uri Skupina H, danes: Malta – Ciper, Rusija – Hrvaška, Slovenija – Slovaška (20.45); vrstni red: Hrvaška in Rusija po 6, Slovaška 5, Ciper 4, Slovenija 3, Malta 1.

Najboljši slovenski nogometaši bodo drevi (20.45) sprejeli velik izziv v boju za svetovno prvenstvo v Katarju. Prvi šolski dan prinaša spoznavanje sošolcev in izmenjavo poletnih vtisov, todain drugi, ki jih bo nocoj poslal nad Slovake selektor, bodo preskočili predigro in takoj krenili po nujne točke v prvi od treh septembrskih tekem.Stožice so že videle pomemben dvoboj Slovenije in Slovaške, ko jepred petimi leti dobil slovanski derbi z golom. To je bilo obdobje odlične igre Slovencev, ki so tri dni pozneje nadigrali tudi Angleže, toda goste je tedaj rešil vratar. Razlika med letoma 2016 in 2021 je velika. Reprezentanca si poskuša izboriti nekdanji ugled, drevi ne bo mogla računati na fanatično podporo navijačev – v Ljubljani pričakujemo približno 4000 gledalcev –, zato bodo morale prve zvezde izbrane vrste primakniti še atom energije več, da bomo vsi skupaj začutili »odlično vzdušje«, ki veje iz sleherne izjave za javnost.Nato se bodo vrnili tudi navijači, in ne vice versa. Drevi bo možno veliko videti, na igrišču bo več zvenečih imen najvišje svetovne ravni, kakršna so vratar Jan Oblak ali pa (nekdanja) znana imena italijanske serie A Josip Iličić,in. Vsaka ekipa v skupini H mora igrati še sedem tekem, možnih je še 2187 razpletov skupine, številni so ugodni tudi za Slovenijo, toda … Slovaška »mora« pasti zlepa ali zgrda, če želi Slovenija realno ostati v igri najmanj za drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za Katar 2022. Tega se zavedajo tudi v našem taboru, Kek je zaprl dostop do treningov in mobiliziral vse sile na igrišču in v pisarnah. Šest točk pred poletom v Split – v soboto bo obiskala Ljubljano še Malta – bi blagodejno vplivalo na ozračje pod dežnikom NZS, manjši izplen bi ohranil status quo, morebiten drevišnji poraz bi moral biti prepovedana tema.Kek ni naklonjen menjavanju kadra in igralnih sistemov. Pred Oblakom naj bi igral par štoperjev, levoin desno, v napadu Josip Iličić. V tekmi s Hrvaško, ki jo Kek pogosto omeni, so igrali v zvezni vrstiin(slednji bo počival zaradi kartonov), v napadu(levo), Iličić (desno) in. Slednji gotovo ne čuti igrišča kot pred tem v Bratislavi, Kek naj bi angažiral mladega, Kurtića bi lahko zamenjalki se je dobro znašel na novem položaju v Fenerbahčeju, ali– odvisno od taktike.V prvih treh tekmah smo videli sisteme igre 4-3-3, 4-2-3-1 in 4-4-2. Slovaška premore podoben načrt, javnost zahteva odziv po neprepričljivem nastopu na euru 2020. Selektornaj bi po namigovanjih tamkajšnjih medijev našel novo devetko, to bi lahko postal napadalec praške Slavije, za njim (4-2-3-1) bi lahko igrali bolj znani nogometaši(Ferencvaros), Hamšik (Trabzonspor) in(Köln), niti igre bo povezoval(Napoli). V Stožicah se obeta spopad izenačenih reprezentanc, ki na trgu veljata podobno visoko (131:120 v milijonih evrov za Slovake), toda le dva nogometaša veljata več kot deset milijonov evrov: Jan Oblak (70) in Milan Škriniar (60).