Obeta si dvojno srečo v 2022.

Gašper Marguč je rokometaš, kakršnega si v velikih klubih najbolj želijo: učinkovit, marljiv, neproblematičen, hladnokrven, redko poškodovan ... Zato ni čudno, da so mu v Veszpremu še za dve leti podaljšali pogodbo. Ko se bo iztekla, bo zgodba 31-letnega Celjana ob Blatnem jezeru trajala desetletje. Še leto daljša je že zdaj Gašijeva reprezentančna kariera, ki bo dobila novo poglavje na bližnjem EP na Madžarskem.

Za Slovenijo ste debitirali oktobra 2010 in zbrali 115 nastopov, leto 2021 ste končali s sedmimi goli proti Hrvaški (33:26) ter presegli mejo 400. Ni slabo.

»Želeli smo zmagati pred domačimi navijači v Celju in to nam je uspelo. Lepa popotnica v novo leto. Sprva sploh nisem vedel, da sem dosegel 400. gol. Po tekmi mi je povedalo vodstvo reprezentance. Ponosen sem, to je kar lepa številka, upam pa, da to ne bo moj zadnji mejnik v dresu reprezentance.«

Kaj si obetate od leta 2022?

»S športnega vidika je najpomembnejše EP, na katerem si želimo dobro uvrstitev. Drugače pa si želim zdravja zase in svojo družino, vse drugo je samo plus.«

Kakšne zaobljube?

»V začetku leta bom prvič dobil naraščaj, morda je lahko zaobljuba, da bom dober oče.«

Kdaj imata rok s Hano, s katero sta poročena od leta 2019?

»Enajstega marca, fantek bo.«

Torej na Madžarskem vzamete kolajno in potem dobite še lepše darilo ...

»Ja, to bi bil zares vrhunski začetek leta.«

Madžarska je rokometna dežela, verjetno se kljub pandemiji covida-19 obeta dobro prvenstvo.

»Na Madžarskem so ukrepi manj strogi kot v Sloveniji, verjamem, da ne bo omejitve glede števila navijačev in da bodo dvorane polne. Mi sicer igramo najprej v Debrecenu, ki je precej daleč, a vseeno dosegljiv z avtom v sedmih urah, zato si obetam tudi podporo slovenskih navijačev.«

Bi bilo pa lepo, če bi Slovenija igrala tudi v Budimpešti, kjer so za ta euro zgradili novo dvorano z 20.000 sedeži, mar ne?

»Seveda. Danci so nedvomno favoriti naše skupine, potem pa smo že mi, čeprav ne gre podcenjevati Makedoncev in Črnogorcev. Kakovost je vendarle na naši strani.«

Že prva tekma 13. januarja proti Severni Makedoniji bo zelo pomembna. Se spomnite hladne prhe iz Zagreba 2018?

»Tudi takrat smo bili na papirju favoriti, pa doživeli poraz. Izgubljeni točki sta nam potem v drugem delu preprečili boj za polfinale. Tokrat se moramo res maksimalno pripraviti na prvo nalogo.«

Slovenija v nasprotju z mnogimi tekmicami za zdaj nima težav s poškodbami in okužbami. Ljubomir Vranješ bo lahko odpeljal najmočnejšo zasedbo. Je to plus?

»Moram potrkati, dobro kaže. Od nosilcev igre nam manjka le Matej Gaber, ki potrebuje počitek. Gremo v dobri postavi, na igrišču pa moramo pokazati, iz kakšnega testa smo.«

Je klima v ekipi takšna, kot mora biti?

»Vzdušje je dobro. Precej je mlajših igralcev, ki so željni dokazovanja. Grizejo na vsakem treningu in tudi nas malce starejše ženejo naprej.«

Kakšen je vaš cilj na EP?

»Osnovni cilj je, da pridemo iz skupine. Potem bomo videli, kako bo v drugem delu. Vemo, da lahko igramo z vsakim. Ne moremo pa reči, da smo favoriti za kolajno. Če odigramo par dobrih tekem, lahko prekrižamo načrte tudi ekipam, ki so na papirju močnejše od nas. Tako je bilo pred dvema letoma na Švedskem.«

Kje boste nocoj za silvestrovo?

»Kar doma z ženo, v miru bomo dočakali novo leto.«

V katerem naj bi dokončno slovo vzela koronakriza ...

»Res bi bil čas, čeprav že dolgo govorimo, zdaj pa bo, pa se še kar vleče. Lepo bi se bilo vrniti v normalne tirnice. Za začetek bi si želel, da bi lahko bil prisoten pri porodu.«