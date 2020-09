Obeta se prva nevihta z Rogličem in Bernalom

Čeprav je dobršen del potekala po dežju, je bila 3. etapa Toura zatišje pred nevihto. Sprintersko zmago je slavil Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec (Mitchelton Scott) pa je dosegel 11. mesto. Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE) sta preživela izjemno miren dan na kolesu in končala v glavnini, povsem drugače bo danes, ko je v 4. etapi na vrsti prvi ciljni vzpon dirke.

Če ne prej, se bo na 160,5 km dolgi poti od Sisterona do Orcieresa dogajanje razživelo na ciljnem vzponu 1. kategorije, ki je dolg 7,1 km, s povprečnim naklonom 6,7 odstotka.



Pričakovati je, da se bodo prvič pomerili vodilni možje najmočnejših ekip. Med njimi je kajpak Roglič, kapetan ekipe Jumbo Visma, ki se ni vedno imenovala tako. Nekoč je bila znana kot Rabobank, katerega barve je branil tudi Michael Rasmussen. Danski hribolazec je bil leta 2007 na poti proti prepričljivi zmagi na Touru, vendar je njegovo kariero presekala dopinška afera. Zdaj Tour spremlja kot komentator danskega časnika Ekstra Bladet.



»Jumbo Visma ima s Primožem Rogličem v svojih vrstah številko ena na svetu. Kjer starta, običajno tudi zmaga. To velja tudi za Egana Bernala, tako da pričakujem, da bosta odločala o 1. mestu. Rogličeva ekipa in Bernalov Ineos sta precej izenačena, tako da bo bržkone ključna moč kapetanov,« je v pogovoru za nizozemski časnik De Telegraaf svoja favorita izpostavil 46-letni Rasmussen, ki se ga je zaradi izjemno nizke telesne teže oprijel vzdevek piščanec iz Tølløsa.



Kot prvovrstni gorski specialist je leta 2007 po 16. etapi Toura nosil rumeno majico z več kot tremi minutami prednosti pred Albertom Contadorjem, nato je sledil šok. Vodstvo Rabobanka ga je izločilo iz dirke in z njim prekinilo pogodbo, potem ko je na dan prišlo, da se je z laganjem o tem, kje je, izogibal dopinškim testom med pripravami.

Najprej tožba, nato priznanje

Najprej je zanikal, da je treniral v Italiji, medtem ko je dopinškim kontrolorjem sporočil, da je na pripravah v Mehiki, Rabobank je leta 2008 tudi tožil zaradi enostranske prekinitve pogodbe, leta 2013 pa je priznal, da je jemal številna prepovedana sredstva. Rabobank se je pred tem že umaknil iz kolesarstva. Na njegovem pogorišču je nastala ekipa Blanco, ki je zamenjala kopico imen: Belkin, Lotto Jumbo in naposled Jumbo Visma.

»Ekipa se je dolgo borila za preživetje, nato pa preudarno gradila zasedbo, ki zdaj spada med najmočnejše na svetu. Njeni sponzorji zelo strastno podpirajo kolesarstvo, kar ji prinaša stabilnost,« je nekdanji svetovni prvak v gorskem kolesarstvu in zmagovalec štirih etap na Touru povedal o sedanji nizozemski velesili.



Kaj pa doping v sodobnem kolesarstvu? »Kolesarstvo je gotovo bolj čisto, kot je bilo v mojih časih, naivno pa bi bilo razmišljanje, da je povsem čisto, da ne bo več pozitivnih dopinških primerov,« je Rasmussen prepričan, da so v karavani še vedno posamezniki, ki so pripravljeni stopiti čez mejo dovoljenega.



Kdo pa je zanj najboljši? »Če gledamo zadnji dve desetletji, bi izpostavil Alejandra Valverdeja, zame je nad Paolom Bettinijem, Petrom Saganom ali Chrisom Froomom. Valverde je pokazal, da je lahko najboljši tako na velikih etapnih dirkah kot klasikah. Zdaj se predvsem veselim dvoboja med Rogličem in Bernalom, všeč mi je njun napadalni slog v gorah. Na srečo je že v prvem tednu Toura dovolj vzponov, da bosta pokazala, kaj zmoreta,« je še povedal Rasmussen. r