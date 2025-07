Ob Tadeju ostane drugim le boj za drugo mesto

V svetovni kolesarski karavani ni izkušenejšega moža, kot je Eusebio Unzué. Ta 70-letnik iz Navarre že 45 let vodi profesionalno ekipo, ki je leta 1980 nastala pod imenom Reynolds, vmes postala sloviti Banesto Miguela Induraina in se po tem, ko je zamenjala več pokroviteljev, od leta 2011 predstavlja kot Movistar.

Ob robu španskega prvenstva v Granadi je spregovoril o Touru, slovenskem kolesarskem fenomenu ter boju Tadeja Pogačarja s sedanjimi in zgodovinskimi tekmeci.

Na španskem DP smo videli zmago vašega 21-letnega varovanca Ivana Romea, ki se je lani izkazal z naslovom svetovnega prvaka v vožnji na čas med mlajšimi člani, letos pa z etapno zmago na dirki po Dofineji. Kaj za ekipo, ki je dobila že 15 tritedenskih dirk, pomenijo takšni uspehi?

»Zadovoljen sem predvsem z načinom, kako je zmagal Romeo. Napadel je skoraj 50 kilometrov pred ciljem, si prikolesaril nekaj prednosti, ki jo je znal vrhunsko braniti do cilja. Po zmagi sem mu dejal, da me je spomnil na Induraina. Tako dobro se je sam boril s kilometri kot naš nekdanji šampion, pred tem pa je na podoben način dobil tudi etapo na kriteriju Dauphine.«

Če ga primerjate z Indurainom, je najbrž na dobri poti, da postane naslednji veliki španski zvezdnik?

»Vsekakor je zelo nadarjen, a je visok 193 centimetrov in tehta 75 kilogramov. V današnjem kolesarstvu je pri teh merah težko biti konkurenčen najboljšim na najzahtevnejših vzponih. Se pa razvija v kolesarja, ki bi se lahko pridružil sodobnim zvezdnikom, ki znajo pripraviti spektakel na vsaki dirki. Pred njim je prvi Tour in tudi prva tritedenska dirka, pridobival bo izkušnje in nekoč mu bo kakšen podvig uspel tudi na največji sceni.«

Tadej Pogačar je tudi za Eusebia Unzuéja glavni kandidat za zmago na Touru. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Na njej v zadnjih letih prevladuje Tadej Pogačar. Kaj pričakujete od dirke po Franciji, na kateri bo slovenski as lovil svojo četrto rumeno majico?

»Sodeč po tem, kar je Pogačar pokazal lani, in tudi po tem, kar kaže letos, bo preostalim kolesarjem in ekipam bolj kot ne preostalo le razmišljanje o boju za drugo mesto. Tudi Tadeju lahko kaj prekriža načrte, a je zdaj že zrel kolesar. Tudi ko napada, nadzirano uporablja svojo moč, ne razmetava več z energijo, kot je to morda počel v preteklosti. Zdaj, ko dirka bolj racionalno, je praktično nepremagljiv.«

Tudi za Jonasa Vingegaarda, s katerim sta si razdelila zadnje štiri Toure?

»Tudi za Jonasa. Sodeč po videnem v zadnjem času nista na enaki ravni.«

Slovenski navijači bi v boju za vrh radi videli tudi Primoža Rogliča, ki je zadnje tri Toure končal predčasno. Kakšne možnosti mu pripisujete?

»Tako kot za vse nas tudi zanj tečejo leta. Je izjemen kolesar, a s starostjo je vse težje obdržati vrhunsko pripravljenost in konkurenčnost s svetovnim vrhom. Kljub temu pričakujem, da bo na letošnjem Touru igral vidno vlogo. Bržkone bo v skupini štirih, petih, morda šestih izbrancev, ki se bodo borili za vrh. To so veliki zvezdniki, okoli katerih se vrti naš šport, in vsi bodo na Touru. Roglič lahko v prihodnje pripravi še marsikaj zanimivega, četudi morda ne bo več na ravni iz minulih let.«

Bil je začetnik slovenske šampionske kolesarske dobe, v kateri dvomilijonski narod premaguje velesile, med katere sodi tudi Španija. Kako si razlagate ta nepričakovani zasuk?

»Slovenci ste res kolesarski fenomen, če pogledamo število prebivalcev, količino vrhunskih kolesarjev in rezultate, ki jih ti dosegajo. Ste majhna država, a velika športna nacija, ki je uspešna v številnih panogah. Če se osredotočimo na kolesarstvo, na to, kar je v zadnjih osmih letih dosegal Roglič, in zdaj dosega ter bo še dosegal Pogačar, ste res privilegirani. Uživate lahko v dosežkih dveh izjemnih šampionov. Imate srečo, da ste sestavili pravi genetski material, brez katerega ni mogoče postati kolesarski šampion.«

Pogačar bi se lahko s četrto zmago na Touru že močno približal vašemu varovancu Indurainu, ki je bil na dirki po Franciji najboljši petkrat zapored. Lahko Tadej preseže njegov rekord?

»Vsekakor lahko preseže mejo petih Tourov, sicer pa menim, da je ob vseh zmagah, ki jih je že dosegel, že zdaj prvi kolesarski zvezdnik vseh časov.«

Je presegel tudi zdaj 80-letnega Eddyja Merckxa, ki je med profesionalci slavil kar 279 zmag?

»Nerad primerjam različna obdobja, a sem bil priča številnim. Od največjih zgodovinskih zvezdnikov nisem imel priložnosti v akciji videti Jacquesa Anquetila. Od blizu sem spremljal zmage Luisa Ocañe, Eddyja Merckxa, Bernarda Hinaulta, imel sem tudi privilegij, da sem sedel v Indurainovem spremljevalnem avtomobilu ob petih zmagah na Touru. Vsi ti šampioni so si bili v marsičem podobni, na Pogačarjevo stran pa jeziček na tehtnici nagne dodana vrednost njegovih rezultatov. Ima kakovosti, ki jih nekatera druga velika imena niso premogla. Občutek, kje mora napasti, in moč, da zdrži v ospredju do zelo oddaljenega cilja. Izjemno je tudi to, kako leti v vožnji na čas. Zmaguje še na klasičnih dirkah in malodane nikjer ne dela napak. Občutno je boljši od tekmecev in to v obdobju, v katerem se je splošna raven v vrhunskem kolesarstvu izjemno dvignila. Pričakujem, da bo Pogačar še vsaj tri leta na najvišji ravni. Star je 26 let in pri tej starosti je dosegel precej več, kot so njegovi sloviti predhodniki.«