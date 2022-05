Ob odhodu legende trpljenje, solze sreče in skok na vrh

V Ljudskem vrtu se je začelo s solzami sreče in z njimi tudi končalo. Slovo od navijačev Maribora najboljšega strelca v zgodovini 1. SNL in nespornega junaka zadnjih 13 sezon Marcosa Tavaresa, ki bo v nedeljo po zadnjem sodnikovem žvižgu v Murski Soboti dokončno obesil kopačke na klin, je bilo prisrčno in čustveno.

Maribor je premagal Aluminij s 3:1 in se zavihtel na vrh lestvice za vsaj 48 ur. Aluminij pa se seli v 2. SNL. Danes bo še zadnja tekma 35. kroga na Bonifiki, kjer bo Koper za vrnitev na prvo mesto moral ugnati Kalcer Radomlje.

Na koncu, kljub slabi stresni uri, je bilo veliko razlogov za veselje. Toliko čustev pod Kalvarijo, kot jih je bilo v soboto, že dolgo ni bilo. Slovo najslavnejšega slovenskega Brazilca je mnogim naježilo kožo, številnim pa orosilo oči. Podobno in pred številnimi navijači je bilo tudi v Domžalah, kjer se je poslovil Senijad Ibričić. Celo z golom in s točko (1:1).

Prvi gol je sprostil vijolične

Prehod iz slavnostnega dela sobotnega večera v tekmovalnega je bil stresen. Po slabi uri je imel zadnjeuvrščeni Aluminij po lepi akciji in lepem golu Chinwenduju Nkame minimalno prednost. Toda ko je rezervist Đorđe Ivanović ušel ofsajd zanki in filigransko natančno podajo Jana Repasa spremenil v izenačenje, so se vijolični sprostili in izzvali Koprčane.

»Opravičujem se za slab prvi polčas. Razbil sem pol slačilnice,« je svojo jezo ob odmoru stresel nad igralce sicer kaznovani trener Radovan Karanović, ki ga je na klopi zamenjal Aleš Mertelj, in navijačem poslal zmagovalno sporočilo: »Upam in trdno sem prepričan, da bomo prvaki.«

S sinom Marcosom na igrišču FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Mariborski trener je še podkrepil svoj optimizem s pogledom proti jutrišnji tekmi na Bonifiki. »Koprčani so pod pritiskom, res pa igra zadnje čase zelo dobro. Pričakujem pošten boj do konca.«

Tudi Mariborčani se bodo morali krepko potruditi, v nedeljo v Murski Soboti se bodo soočili s tekmecem, ki jim že dlje pije kri. Sobočani so včeraj v Stožicah v strelskem šovu izvlekli točko, lahko bi tri. Olimpija je bila tista, ki je lovila zadnji zaostanek in ga tudi ujela v 88. minuti.

Matematika je natančna. Maribor ima na voljo še maksimalno tri točke, Koper pet, a zaostaja za dve. V minuli sezoni so Mariborčani izgubili naslov v zadnjem kolu, proti Sobočanom in v Murski Soboti.