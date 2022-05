Ob filmu 2017 jih spet oblije kurja polt

Ivo Daneu, Aljoša Žorga, Vinko Jelovac in drugi junaki košarkarskega SP 1970 so dolgih 45 let čakali na igrani film Postali bomo prvaki sveta, ki je bil ob izidu tarča ostre polemike, češ da pretirano poveličuje vlogo srbskih akterjev. Pred premiero celovečernega dokumentarca 2017 v režiji Gorana Vojnovića o zmagoslavju slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu se mnenja manj krešejo. Ne le zaradi izbranega žanra za podoživljanje podviga Gorana Dragića, Luke Dončića in soborcev v Helsinkih in Istanbulu.

Edini očitek lahko leti na skoraj petletno pripravo filma o dogajanju med 31. avgustom in 17. septembrom 2017, ko so naši košarkarji dobili žlahtno nagrado za četrt stoletja truda, veselja in razočaranj ter privabili silne množice v Turčijo in sprožili kolektivno katarzo v domovini. Avtorji v tem času niso pridobili prave časovne distance in umetniške patine, navijaška strast pa se je v tem času nekoliko polegla. A ne povsem, saj lepi spomini dolgo živijo, slovenski košarkarji pa so še vedno prvaki stare celine. Naslova še niso utegnili braniti zaradi podaljšanja tekmovalnih ciklov EP na štiri leta in covida-19, priložnost bodo dobili šele septembra v Nemčiji.

»Pandemija je bila zgolj ena od težav, ki so nas spremljale. Dolgo je trajalo, da smo združili številne zgodbe, toliko gradiva se je nabralo, da bi lahko posneli nadaljevanko. Dobili pa smo čustveno zgodbo o fantih, ki so se pred kamero izkazali tako, kot so se na igrišču. Film zato ni namenjen samo ljubiteljem košarke,« je pojasnil Goran Vojnović. Kot je dejal, bi lahko pripravili samostojen film že o finalni tekmi s Srbijo.

Tri, dva, ena, nič ...

Posebna celota bi lahko bila tudi zgodba o zlatem ognjenem krstu Luke Dončića v državnem dresu in njegovi poškodbi gležnja v finalu. Ali o njegovem sostanovalcu v času EP Goranu Dragiću, ki je v Istanbulu zadnjič branil barve reprezentance. Ko so ga pred zadnjimi minutami odločilnega dvoboja grabili krči in je moral z igrišča, je kot pravi kapetan in najboljši košarkar prvenstva zabičal soigralcem: »Zakaj ste obstali? Dvignite glave!«

Predstavitev filma 2017 FOTO: Jože Suhadolnik

Za podnaslov filma o poti do edine zlate kolajne za slovenski moštveni šport doslej, ki ga bodo prvič uradno predvajali 3. junija v dvorani Stožice, so uporabili besede Petra Vilfana. Televizijski prenos imenitnega finala v dvorani Sinan Erdem je zaokrožil z besedami: »Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak ...« Ob njih takratnega prvega centra zmagovitega moštva Gašperja Vidmarja, ki je pred meseci končal igralsko kariero, še vedno oblije kurja polt: »Ko se spomnim Istanbula v zelenih slovenskih odtenkih, me zagrabi, da bi še malo igral.«

Premiera filma 2017 bi lahko bila imenitna popotnica za rod 2022, v katerem bo po besedah predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca znova tudi Luka Dončić: »Po vsakem ogledu imam cmok v grlu. Minilo je skoraj pet let in še vedno me premagajo čustva, zato ni dvoma, da si uspeh zasluži mesto na filmskem platnu.«