O tem bo ponosno pripovedoval vnukom

Del ferrarija uničil Bottasovo dirko

Hamilton beži že za 85 točk

Vrstni red po 13. od 17 dirk:

1. L. Hamilton (VB, Mercedes) 282

2. V. Bottas (Fin, Mercedes) 197

3. M. Verstappen (Niz, Red Bull) 162

4. D. Ricciardo (Avst, Renault) 95

5. C. Leclerc (Mon, Ferrari) 85

V Mercedesovem moštvu so včeraj s šampanjcem nazdravili že rekordni sedmi zaporedni konstruktorski lovoriki v formuli 1.insta namreč z dvojno zmago na veliki nagradi Emilije Romanje nemški ekipi zagotovila že tolikšno prednost (253 točk pred Red Bullom), da je tekmeci na preostalih štirih postajah ne morejo več nadomestiti.Za Hamiltona se je dirka na znameniti stezi v Imoli, ki je karavano kraljevskega avtomobilističnega razreda nazadnje gostila leta 2006 in se je v zgodovino vpisala tudi po tragični smrti legendarnega Brazilca(1994), razplet(a)la kakor v najlepši pravljici. Toda začela se ni po njegovih željah. Po slabšem startu je namreč 35-letni Anglež z drugega položaja (za najhitrejšim v kvalifikacijah Bottasom) zdrsnil na tretje mesto še za(Red Bull).Ker se nikakor ni mogel prebiti v ospredje, se je na prvi postanek v bokse odpeljal pozneje kot 31-letni Finec in 23-letni Nizozemec, v tem času nanizal več hitrih krogov in nato za menjavo gum s pridom unovčil virtualni varnostni avtomobil v 31. krogu. Po vrnitvi na progo je Hamilton zadržal vodstvo, ki ga do konca ni več izpustil iz rok. V cilju je imel 5,783 sekunde naskoka pred Bottasom in 14,320 pred tretjeuvrščenim Avstralcem(Renault), ki je izkoristil Verstappnov odstop zaradi počene gume.»Moj start ni bil optimalen, dirka pa je bila izčrpljujoča. Da smo osvojili že sedmo zaporedno konstruktorsko lovoriko, je neverjetno. Večno bom hvaležen vsem, da sem lahko član moštva, ki ruši rekorde. O tem bom nekoč ponosno pripovedoval svojim vnukom,« ni skrival navdušenja angleški šampion, potem ko je slavil tretjo zmago zapovrstjo, deveto v sezoni in skupno 93. v formuli 1.Kolikor je imel Hamilton včeraj sreče, je imel Bottas smole. Finski zvezdnik je namreč že v drugem krogu zapeljal čez večji kos enega od Ferrarijevih dirkalnikov, ki je poškodoval podvozje njegove črne puščice. »Ker sem ga videl šele tik pred zdajci, se mu nisem mogel izogniti. Zatem je bil moj bolid bistveno težje vodljiv kot prej,« je zaupal Bottas, vodja Mercedesove ekipepa je pojasnil, da je bil zaradi poškodovanega podvozja Valtterijev dirkalnik celo za sekundo počasnejši na krog. »Zaradi tega smo se vsi v moštvu čudili Bottasovi izjemni hitrosti v uvodnem delu dirke,« je razkril 48-letni Avstrijec. Naslednja preizkušnja bo na sporedu 15. novembra v Istanbulu.