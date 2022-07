Novomeška košarkarska legenda Matjaž Smodiš je zdaj gostinec

Matjaž Smodiš, nekdanji vrhunski košarkarski as, trikratni prvak evrolige, reprezentant, je danes vodja logistike v podjetju Kralj Matjaž, ki uspešno deluje od leta 2018. Danes 42-letni Smodiš je zadnjo tekmo odigral maja 2013., ko je z novomeško Krko v Stožicah osvojil naslov državnega prvaka. Priznava pa, da je zadnja leta bogate kariere razmišljal o tem, kaj bi počel in delal.

»Ogromno časa sem razmišljal o tem. Veliko idej je bilo, veliko smo jih preizkusili. Pa recimo tako, da je ideja Kralja Matjaža tisto, kar nam je najbolj uspelo in ima tudi najboljšo perspektivo,« doda o projektu, ki mu posveča svoj čas in energijo.

»Nisem želel povezovati košarkarskega sveta s svetom gostinstva. Ni bila ideja, da bi bila gostilna dobra, ker je Smodiševa. Gostilna mora biti dobra zaradi produktov, ki jih ponuja. Gostilna mora biti dobra zaradi ljudi, ki tam delajo, vzdušja, ki ga stranka doživi, celotne izkušnje, počutja in cele zgodbe. Sam sem del te zgodbe, nisem pa želel, da bi gostilna postala kak športni bar, kjer bi bila košarka neka vzporedna tema, bog ne daj celo osnova tema,« nam je zaupal vizijo, ki se je trdno drži. Njegovi podjetniški začetki segajo v leto 2016. Takrat je, zgolj kot investicijo, kupil mestno kavarno, vmes pa je najemnica opustila dejavnost in Smodiš se je znašel pred izzivom. Priznava, da o gostinstvu do leta 2017 sploh ni razmišljal.

»Tisto leto me je kontaktiral Matevž Slokar. Dobila sva se na kavi, vmes pa mi je predstavil idejo. Začutila sva medsebojen dober vajb. Leta pa bodo pokazala, kako bomo uspešni,« se dotakne prelomnice, ki ga je zapisala gostinstvu. Zgodba Kralja Matjaža se je začela oktobra leta 2018 z odprtjem pivnice Kralj Matjaž na Glavnem trgu 11 v Novem mestu in Kraljevimi kraft pivi. Nekaj mesecev pozneje se je na istem naslovu pridružila Mestna kavarna, zgodbo je zaokrožila picerija Kralj Matjaž, ki je nekaj časa bivala nekaj hiš stran, danes je na lokaciji Supernove v Novem mestu. Kralj Matjaž je šel tudi v svet: delovali so v Kranjski Gori ob vznožju smučišča ter v Kostanjevici.

»Začeli smo s pivnico, picerija in ponudba hrane sta se razvili naknadno. Danes imamo tudi lastno pekarno Križ Kraž, to je prva ekološka pekarna v novomeški okolici,« pove Smodiš, ki se je z ekipo osredotočil na ponudbo hrane.

On odhajal, Dragić prihajal

Smodiš je bil in ostal cenjeno ter spoštovano ime v svetovni košarki. Trikrat je bil prvak evrolige, prvič leta 2001 s Kinderjem, potem še dvakrat s CSKA (2006 in 2008). Njegovo kariero sta zaznamovali tudi poškodbi – 2007. so mu operirali levo stopalo (leva je bila njegova stojna in odrivna noga), leto pozneje ga je čakal še poseg zavoljo hernije diska. S košarko je povezan še danes.

Po koncu kariere je v sodelovanju s KK Krka odprl košarkarsko šolo, ki je pokrivala Belo krajino in okolico Novega mesta, iz te zgodbe se je razvil klub KK Troti, ki uspešno igra v 2. SKL. Smodiš je danes športni direktor kluba, deklica za vse, ki rad pride na trening in kaj pove, svetuje. Je tudi častni član uprave KK Krka. S svojim podjetjem Kralj Matjaž podpira tudi Rekreativno košarkarsko ligo Kralja Matjaža, kjer vsako leto igra po 200 rekreativcev. Na malih zaslonih spremlja slovensko člansko reprezentanco, za katero je zbral 51 tekem, v dresu reprezentance do 22. leta pa je bil leta 1998 tudi srebrn na EP v Italiji.

»Pred nami je evropsko prvenstvo, kjer branimo naslov. Spet spadamo v krog favoritov, precej pritiska bo zaradi tega,« se zaveda Smodiš, ki ga je prejšnji mesec čakala še ena sladka obveznost, povezana z reprezentanco, ko so v dolenjski metropoli namenu slovesno predali košarkarska igrišča. Pri obnovi sta na pobudo Ivice Tomića, profesorja s Šolskega centra Novo mesto, sodelovala tudi Smodiš in Goran Dragić. »Goran je moj cimer iz reprezentance. On je prišel v izbrano vrsto, jaz sem se počasi poslavljal. Goran je fajn fant, vrhunsko kariero je naredil. Vsa čast njemu in ekipi okoli njega, da se ukvarjajo z obnovo igrišč. Pri tej zgodbi pa je imel glavno in gonilno vlogo profesor Tomić,« še pove Smodiš, ki se je za gradbenega tehnika izšolal ravno na domači srednji šoli.

»Dober tek!« želi novomeška košarkarska legenda. FOTO: Leon Vidic

Danes želi v tej regiji, na svoji Dolenjski, pustiti pečat. Vsak dan znova. Dan ima 24 ur, Matjaž pa najde čas tudi zase. Za oddih. Z ženo Andrejo jo rad mahne do Kranjske Gore ali do morja, pri hiši sta tudi dva psa, bernska planšarja. Matjaž je že vrsto let velik občudovalec tekem lige ameriškega nogometa NFL, tekme je gledal tako v ZDA kot v Evropi, v času lige pa so nedeljski večeri rezervirani prav za NFL. Rad kolesari po okoliških hribih (Trdinov vrh, Trška gora, Mirna gora) in uživa v naravi. Z ženo imata zidanico, kamor rad povabi prijatelje.