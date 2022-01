Novogoričanka z nasmehom na OI

Odštevanje do zimskih olimpijskih iger prehaja v sklepno fazo. Čez en teden bodo nekatera tekmovališča v Pekingu in okolici že oživela. Naše reprezentantke v alpskih smučarskih disciplinah bodo poletele iz Milana k prizorišču največjega športnega dogodka v tej zimi jutri, Žana Kranjca, udarnega slovenskega aduta, čaka ob tem koncu tedna do vključno ponedeljka še trening v Kranjski Gori, nato pa priprava na petkov odhod. In obeti naših junakov belih strmin v prihajajočih dneh?

Precej je ugibanja in nihanja med optimizmom po izidih v prvih predstavah sezone ter zadržanostjo po težavah, ki so sledile. Če bi se ozirali zgolj k zadnjim izidom, bi vsekakor podčrtali ime Ane Bucik, 28-letne Primorke iz Nove Gorice, verjeti gre, da sta zdaj povsem zdravi Andreja Slokar po okužbi s koronavirusom in Tina Robnik, ki jo je nekaj časa mučila poškodba rame. Meta Hrovat doživlja veliko spremembo v načinu dela, njen trener je priznani italijanski strokovnjak Livio Magoni, ki je v zadnjih letih imenitno vodil dve šampionki – Tino Maze in Petro Vlhovo.

Bucikova in Robnikova, ki vadita skupaj pod vodstvom Jeseničana Sergeja Poljšaka, obenem tudi glavnega trenerja ženske reprezentance v tehničnih alpskih disciplinah, sta po vrnitvi s torkove tekme na Kronplatzu imeli nekaj prostih dni treninga. Namenili sta jih testiranjem na koronavirus – za vse udeležence olimpijskih iger sta nujna dva testa z oznako PCR v zadnjih 96 urah pred odhodom –, iz Milana bosta v Peking z ekipo odpotovali jutri, od torka se za dekleta začenjajo treningi na olimpijskem smučišču.

»Dejansko se je Ana že močno približala najboljšim na svetu. Njena telesna pripravljenost je na visoki ravni, včasih je treba tudi potegniti ročno zavoro, tehnično pa je v zadnjih dveh sezonah napredovala,« ocenjuje omenjeni trener in glede drugih deklet poudari: »Andreja in Tina sta imeli nazadnje še nekaj težav v senčnem delu proge na Kronplatzu, pomembno pa je, da sta zdravstveno brez težav. Pri Meti pa je tako, da se zdaj srečuje z drugačnim načinom dela, ni še povsem zadovoljna z doseženim, zato tudi doslej še ni bilo tiste želene stabilnosti.« Pri ženski vrsti bo na slalomskem startu tudi Neja Dvornik, ki v svojih nastopih še niha.

Želijo si ledu

Žan Kranjec? Že dolgo sodi med najboljše veleslalomiste na snegu, zmagal je pred dvema letoma v Adelbodnu, to sezono je odprl s 3. mestom v Söldnu. Pozneje pa mu ni šlo vse po načrtih.

»Gre za prav posebno sezono, v katerih razmere na progah niso niti po okusu Žana niti številnih drugih. Sneg je suh, agresiven, pripravljen z malo vode, zato je tudi možnost poškodb večja. Pravzaprav so nastavitve pri domala vseh še najboljše, ko je proga ledena. V obstoječih razmerah pa se očitno najbolje znajde Marco Odermatt,« je poudaril Kranjčev trener Klemen Bergant in podčrtal tisti 13. februar kot ključni dan našega vodilnega smučarja. Takrat bo na OI moški veleslalom!