Novo zlato za Duščakove

Klemen z dvojno krono

Manca diplomantka, Nejc sodnik

Slavko ostal v košarki Zdaj 47-letni Slavko je še vedno v tem športu: sprva kot vodja lastne košarkarske šole, danes pa vodi žensko ekipo Grosuplja. Je tudi pomočnik selektorja Damirja Grgića v članski ženski reprezentanci.

Ko si svojčas v športnih logih omenil priimek Duščak, so najbolj zastrigli z ušesi košarkarski navdušenci., lucidni branilec, tudi slovenski reprezentant na evropskem prvenstvu leta 2003, se jim je predvsem s trojkami globoko vtisnil v spomin. Igral je za vodilne slovenske klube: Krko, Olimpijo, Slovan in Pivovarno Laško – z Dolenjci je bil leta 2003 tudi finalist evropskega pokala, kariero pa je sklenil 2009. v Kopru. A so Duščakovi še naprej prisotni v arenah. Slavko in njegova ženasta ponosna oče in mama petih otrok.Letos se lahko pri Duščakovih pohvalijo s kar dvema naslovoma članskih prvakov! Najprej se je s Cedevito Olimpijo do zlata dokopal danes 18-letni, minuli petek pa je svojo drugo lovoriko z Dobovcem v futsalu proslavil 27-letni. Dan je od lani član Olimpije, vrnil pa se je iz madridskega Reala, ki ga je po zavidljivih igrah v KK Grosuplje povabil na kaljenje. Ker se vabila kraljevega kluba ne odkloni, je Dan preživel v Španiji dve leti, zdaj pa se brusi pri Olimpiji.Klemen je sprva igral za NK Bravo in NK Celje, potem se je zapisal futsalu. Za seboj ima 149 tekem v 1. SFL in 66 golov, zbral je tudi 22 nastopov za člansko reprezentanco. Futsal je začel igrati v Velikih Laščah, nadaljeval v Litiji, zdaj nosi dres Dobovca. Letos je domov prinesel dvojni naslov, pokal Terme Olimia in prvak 1. SFL, za nameček pa je z Dobovcem prišel med osem najboljših ekip v Evropi.»Čudovito, oba z Danom sva postala državna prvaka. V nasprotju z njim pa se lahko v Dobovcu pohvalimo z dvojno krono, osvojili smo tudi pokal, brat Dan ga ni,« v smehu pove Klemen, ki je zelo povezan z družino. »A se z Danom vidiva bolj malo. Ko pridem iz službe, on počiva, potem pa greva oba na trening. Po navadi imava nekaj časa za pogovor za vikend, sicer pa spremljam vse, kar se dogaja z njim,« nadaljuje Klemen, ki še doda, da je bil tudi Dan nadarjen za nogomet, a se je potem odločil za košarko.​Z akademsko izobrazbo (diplomantka notranjega dizajna) se lahko pohvali njuna 25-letna sestra. Prej je igrala nogomet, dve leti je bila članica ŽNK Radomlje (30 tekem, 10 golov). Dve leti manj kot ima, ki je bil obetaven vratar v Radomljah, pred tem je bil član NK Brinje Grosuplje. Kariero je obesil na klin in postal nogometni sodnik.Najmlajša pri hiši je, ki ima 14 let, igra pa za Ženski košarkarski klub Grosuplje. »Prav Ana je še edina, ki jo oče in mama vozita naokoli. Drugi smo naredili izpite. Včasih sta nas morala mama in oče prevažati na tekme in treninge, zdaj se pa le javita in preverita, kako smo igrali,« zaključi Klemen. Družina je sprva živela v okolici Turjaka, v zadnjih letih pa so si uredili družinsko hišo v okolici Mengša.