Novincu bijejo zadnje ure

Po včerajšnjem uvodnem dejanju 24. kroga 1. SNL med Aluminijem in Domžalami (1:1) se bo ligaški ples nadaljeval danes z bitko za obstanek ob Kamniški Bistrici ter soboško za lepšo in manj stresno prihodnost. Vrhunec bosta jutrišnja derbija vodilne četverice: mestni četrtouvrščenega in tretjeuvrščenega v Spodnji Šiški ter drugouvrščenega in vodilnega na koprski Bonifiki.

Domžale: Kalcer Radomlje – CB24 Tabor (danes, sodnik David Šmajc, 15): Močni tekmeci, sijajen izkupiček. Radomljani so v uvodnih dvobojih dali vedeti, da so prvoligaši. A Sežanci so tisti, ki bodo določili, kam kdo spada. Upoštevati velja tudi izhodišča, Sežancem zmaga resda veliko pomeni, a ne za vsako ceno. To napeljuje na taktično vodilo ena točka je več kot nobena. Gostitelji se zavedajo, kaj prinaša zmaga. V najslabšem primeru dodatne kvalifikacije, v najboljšem brezskrbno nadaljevanje sezone.

Murska Sobota: Mura – Celje (Alen Borošak, 17.30): Soboški poizkus s trenerskim debitantom Damirjem Čontalo se je izjalovil. Nogomet ni tako enostaven, kot si to predstavlja tisti, ki se je lotil vodenja športne in kadrovske politike kluba. Še posebno ne po diktatorju Anteju Šimundži. Kako ustaviti padec črno-belih in vzpostaviti stanje, ki bo omogočilo nov in premišljen zagon z vsaj podobno motivacijo kot v minulih sezonah? Zmaga enih in drugih ne bo veliko spremenila, soboška bi le prikrila zmote, celjska pa bo števna, če ji bo sledila še tretja v nizu.

Ljubljana: Bravo – Olimpija (jutri, Slavko Vinčić, 15): Zeleno-beli Dino Skender pooseblja obrambnega trenerja. Za napadalno igro naj bi bili zadolženi posamezniki, kakor vedo in znajo. Takšen profil ni redkost, značilen je za računalniške strokovnjake, ki nikoli niso bili na ti z žogo. Tudi Bravov strateg Dejan Grabić je tehnolog, a je mož iz igralske prakse. Taktika ne bo odločilna, vsekakor poteza za aplavz, kot se je v derbiju s Koprom posrečila nekdanjemu Šiškarju Mustafi Nukiću. A tudi lucidnega Mustafe v Olimpijini igri ni videti. Kaj pomeni Bravov poraz z Domžalami z 0:3? Nič, tudi Olimpija je bila nemočna v Domžalah.

V Kidričevem brez zmagovalca Izid – Aluminij: Domžale 1:1 (Nik Marinšek 68.; Arnel Jakupović 80.); vrstni red: Maribor 45, Koper 42, Olimpija 41, Bravo 34, Domžale 34, Mura 33, Radomlje in Celje po 25, Tabor in Aluminij po 20.

Koper: Koper – Maribor (Nejc Kajtazović, 17.30): Zanimiva je izbira glavnih sodnikov. Mariborčan sodi v ljubljanskem derbiju, zeleno-beli Kranjčan v koprskem. Premeteno, toda ali tudi posrečeno? Koprčani gredo v enega ključnih derbijev oslabljeni, brez poškodovanega stebra obrambe Žana Žužka in boksarja v zvezni vrsti Ivana Borne Jeliča Balte. Prvi gol je zabil naj igralec jeseni Maks Barišić. To je dober znak. Mariborčani še niso boljši od glavnih tekmecev. V dvobojih vodilne četverice imajo najslabšo bero, a na Bonifiki lahko že postavijo šampionski temelj. Težko jih bo ustaviti, proti malim strelec Ognjen Mudrinski ne kiksa.