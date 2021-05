Novi udarci in prepiri za Dončića

Po petih mesecih spektaklov pod obroči so šele zadnje tekme rednega dela lige NBA dopolnile seznam 12 neposrednih udeležencev končnice, na preostale štiri in vse pare prvega kroga izločilnih bojev bo treba počakati do konca dodatnih kvalifikacij. V miru pa se že lahko pripravljajo vsa tri moštva slovenskih košarkarjev. Tretji nosilec zahodne konference Denver se bo za začetek pomeril s Portlandom, št. 5. Dallas z LA Clippers, Miami, šesti med vzhodnimi zasedbami, z Milwaukeejem.



Ironično: po dolgi poti je končnica vsem trem prinesla svojevrsten déjà vu. Goran Dragić in njegovi floridski soigralci so se na lanski poti do velikega finala z LA Lakers pomerili z druščino Giannisa Antetokounmpa v konferenčnem polfinalu in zmagali s 4:1. Luka Dončić je bil ob svojih prvih šestih nastopih v končnici tarča ostre igre asov kalifornijske ekipe, ki je izločila Dallas s 4:2. Denver se z Vlatkom Čančarjem lani sicer ni srečal s Portlandom v izločilnih bojih, ampak se je v polfinalu zahodne konference 2019 (in izgubil s 3:4). Tekmeca sta se včeraj udarila tudi za slovo od rednega dela prvenstva in moštvo iz Oregona je s 132:116 ujelo zadnji vlak za neposredno napredovanje.



Poleg treh naštetih je znan le še en par 1. kroga končnice: New York – Atlanta. Glavna vzhodna nosilca Philadelphia in Brooklyn bosta dobila tekmeca po dodatnih kvalifikacijah z uvodnima paroma Boston – Washington in Indiana – Charlotte, na zahodu pa bodo košarkarji Utaha in Phoenixa pozorno spremljali razplet četveroboja, ki se bo začel z dvobojema LA Lakers – Golden State in Memphis – San Antonio.

Brez provokacij ne tekmuješ zares

»LA Clippers imajo presneto dobre košarkarje in težko jih je premagati. Čaka nas trd dvoboj,« je ocenil Luka Dončić. S širokim nasmehom je potrdil, da se dobro spominja lanskih vročih dogodkov v mehurčku v Orlandu.



»Veliko je bilo trdih prijemov in udarcev, še več besednega izzivanja, a vseeno zabavno. Brez tega pri košarki ne gre. Če se ne prepiraš in ne izmenjavaš provokacij, ne tekmuješ zares,« je potrdil slovenski zvezdnik. Zdaj nestrpno pričakuje vrhunec sezone, saj dobro ve, da se je Dallas nazadnje uvrstil v drugi krog končnice daljnega leta 2011, ko je pod vodstvom Dirka Nowitzkega osvojil svoj edini naslov prvaka lige NBA. Vse drugo bo hitro utonilo v pozabo, tudi podatek, da je Ljubljančan nekoliko zaostal za lanskimi statističnimi dosežki, a ohranil visoke položaje: s povprečjem 27,9 točke je zasedel šesto mesto med najboljšimi strelci prvenstva (najučinkovitejši je Stephen Curry iz Golden Stata z 31,8), med podajalci je peti z 8,6 asistence (prvi je Russell Westbrook z 11,8) in še drugo leto zapored ga vidijo v elitni peterki sezone. V zadnjem nastopu pred končnico je Dallas izgubil z Minnesoto s 121:136, Dončić je prispeval 18 točk, 6 skokov in 6 asistenc v 21 minutah.



Čančar je v Portlandu igral 17 minut ter zbral 4 točke in 2 skoka, Dragić pa je tako kot večina glavnih adutov Miamija počival ob zmagi nad Detroitom s 120:107. Eduardo Brozovič

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: