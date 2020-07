Novi trener oživil Anteja Vukušića

Napadalci sprejeli trenerjeve zamisli

Trener Celja Dušan Kosić upa, da bodo njegovi razigrani fantje pozitivno držo in formo zadržali do konca prvenstva. FOTO: Jože Suhadolnik

Maribor hodi po robu in upa

Prebrodili minikrizo

Uvodna tekma 32. kroga bo že drevi ob 20. uri v Celju. »Če bodo fantje tako rekli,« je o bitki za prvaka povedal trener Celja Dušan Kosić in razkril, da je vse v glavah in nogah igralcev. Celjani so v Šiški pokazali, da so hitro prebrodili minikrizo in se vrnili v zmagovalni ritem, ki jim vliva upanje, da lahko še sanjajo o senzaciji. A tudi Domžale so se rezultatsko dvignile z novim trenerjem Dejanom Đuranovićem in se močno približale poglavitnemu cilju: izognitvi dodatnim kvalifikacijam za obstanek.

Tavares rešil vijolične

Izidi 31. kroga – Triglav : Olimpija 3:7 (500 gledalcev, Filip Janković 30., Milan Milanović 32., Tilen Mlakar 55.; Ante Vukušić 12., 45., 60., Endri Čekiči 23., Stefan Savić 74., 77., Roman Bezjak 79.), Maribor : Mura 3:2 (brez gledalcev, Alexandru Cretu 4., Gregor Bajde 25., Marcos Tavares 94.; Matic Maruško 60., Amadej Maroša 69., 11-m), Bravo : Celje 1:2, Domžale : CB24 Tabor 2:1, Rudar : Aluminij 1:3. Vrstni red strelcev: 22 – Ante Vukušić (Olimpija), 20 – Dario Vizinger (Celje), 16 – Mitja Lotrič (Celje). Pari 32. kroga: Celje : Domžale (danes ob 20. uri), Aluminij : Bravo (jutri ob 18. uri), Mura : Triglav (jutri ob 20.15), CB24 Tabor : Maribor (v četrtek ob 18. uri), Olimpija : Rudar (v četrtek ob 20.30).

Prva liga Telekom Slovenije

Olimpija 31 19 5 7 64:38 62

Celje 31 16 10 5 62:30 58

Maribor 31 17 7 7 55:31 58

Aluminij 31 15 6 10 52:36 51

Mura 31 12 11 8 48:39 47

Bravo 31 11 8 12 42:46 41

Domžale 31 10 6 15 42:54 36

Tabor 31 9 7 15 35:46 34

Triglav 31 9 4 18 39:75 31

Rudar 31 0 10 21 27:71 10

Kdo in kaj sploh lahko ustavi Olimpijo na poti do tretjega naslova državnega prvaka pod vodstvom predsednika v odhajanju? Pet tekem pred koncem nogometnega prvenstva se Olimpijina podoba po menjavi trenerja prepričljivo spreminja v šampionsko. Njen odziv na igrišču daje štajerskima zasledovalcema Celju in Mariboru bore malo upanja. Še posebno ker se bosta oba konec tedna pomerila še med seboj. Celje bo že danes v prvi tekmi 32. kroga gostilo tekmovalno prebujene Domžale. Do konca tedna bodo slovenski nogometni prvoligaši izpeljali dva kroga, ki lahko v veliki meri Olimpijo povsem približata končnemu zmagoslavju. Možnosti, da zeleno-beli v četrtek proti zadnjemu Rudarju in v nedeljo proti netekmovalnemu Aluminiju ne bi osvojili polnega izkupička, so minimalne, medtem ko bo eden od izzivalcev, Celje ali Maribor, v naslednji teden bržčas odšel z večjim zaostankom za vodilnimi Ljubljančani. Tudi vijolične v četrtek čaka zahtevno gostovanje v Sežani.Novi trener Olimpijeje predramil uspavane zvezdnike. Ali res zgolj s taktičnimi premiki v postavitvi in spremenjenih igralnih položajev posameznikov, je lahko vprašanje tudi za spletanje teorij zarote. »Napadalci, ki radi igrajo naprej, zdaj več pomagajo tudi zveznim igralcem in vedeli smo, da se bo zato odprlo tudi v napadu. Do izraza je prišla naša kombinatorna igra. Nekatere stvari je treba prepustiti času, da se igralci navadijo na nove položaje. Mi smo veliko analizirali in iskali rešitve, na katerih položajih in v kakšnih vlogah bo vsak posameznik lahko dal svoj maksimum. Pokazalo se je, da so lahko izvrstni. Verjamem, da so igralci psihološko močni, zreli in odločni, da nikomur več ne bodo dopustili, da pridejo bliže. Če smo pametni, smo šele začeli boj za prvaka,« je po kranjskem strelskem spektaklu nizal misli studiozni Skender.Le nekaj sekund je ločilo Mariborčane od tega, da bi lahko že predali »šampionski pas«, a je treba priznati: ne vdajajo se in so vztrajni. Zmagoviti golv 94. minuti je bil le posledica te vijolične že utrjene odlike, o vsem drugem pa velja upoštevati okoliščine. Mura je več kot očitno že v motivacijskem padcu, medtem ko Mariborčani oziroma trenerin športni direktorbolj kot ne zaključni del prvenstva izkoriščata za uglaševanje zamisli in selekcioniranja igre ter moštva za naslednjo sezono. V tem je Maribor že v rahli prednosti pred Olimpijo, pri kateri športni direktorše ni tako močno vpet v oblikovanje moštva za naslednjo sezono, dokler letošnje ne izpelje z naslovom prvaka. Toda Maribor je s psihološkega zornega kota v rahli prednosti, ker se zaveda, da ne odloča več o svoji usodi in mu preostane le to, da zmaguje in upa, da bo Olimpiji nekje, ne enkrat, temveč dvakrat, spodrsnilo.