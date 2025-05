Novi slovenski odbojkarski selektor Fabio Soli: To je velikanska priložnost

Sole (po italijansko sonce) je prišlo v Slovenijo, obsijalo je tudi moško odbojkarsko reprezentanco. Fabio Soli, 45-letnik iz mesta Formigine v provinci Modena, se je v sredo uradno predstavil v vlogi novega selektorja, z Odbojkarsko zvezo Slovenije je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dve leti. Slovensko izbrano vrsto letos sicer čakata liga narodov in svetovno prvenstvo.

Omenili ste že, da ste zelo srečni, ker boste vodili slovensko reprezentanco, tej ponudbi niste mogli odgovoriti nikalno.

»To je velikanska priložnost, že samo zato, ker je bil to slovenski klic. Dejstvo je, da so to sanje, ki sem jih vedno imel, sestavili sta se dve zelo močni stvari z vidika čustev, in menim, da je to tudi najboljši način, da v novo pustolovščino vložiš vso možno energijo, tako mojo kot tisto fantov v reprezentanci. Sem resnično zelo zadovoljen.

Vodenja reprezentance sem si vedno želel, pomembno je, da ga trener visoke ravni opravi, da pridobi nadaljnje izkušnje. Že v teh nekaj prvih dneh dela z izbrano vrsto sem zaznal, da imam opravka z drugačno kulturo, z igralci, ki prihajajo iz drugačne izkušnje spopadanja z izzivi lige narodov, svetovnih prvenstev. Menim, da je to obogatitvena izkušnja za trenerja, ta se potem prenese v njegovo bodočo zgodbo pri klubih oziroma v to, kaj bi bilo njegovo prihodnje strokovno delo.«

Boste ligo narodov začeli z mlajšimi odbojkarji oziroma kdaj se bodo v ekipo vrnili izkušenejši, kot so Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Tonček Štern in Jani Kovačič?

Italijanski strokovnjak in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret si želita nadaljevanja slovenske odbojkarske pravljice. FOTO: Dejan Javornik

»Tine Urnaut in Nik Mujanović se bosta ekipi pridružila na začetku prihodnjega tedna. Tine bo nekaj dela v fitnesu sicer opravil že ta teden, sicer je komaj zaključil z igranjem v azijski ligi prvakov. Tudi on potrebuje nekaj dni premora. Mujanović je pravkar končal s francoskim prvenstvom, zanj je bilo zares naporno, najprej je igral za Pariz, nato Poitiers. To sta igralca, ki ju pričakujemo in sprejemamo odprtih rok, glede drugih se bom v kratkem spet sestal z njimi. Slišali smo se po telefonu, potrebujejo počitek, morajo se odklopiti od odbojke, kajti za mnoge od njih je bilo olimpijsko leto resnično naporno, porabili so ogromno moči. Na igrišču so bili praktično vedno eni in isti igralci, z namenom, da se uvrstijo na olimpijske igre in uresničijo svoje sanje.

Lahko razumem, da imajo nekateri glavo polno utrujenosti in upam, da jih bomo vključili, kajti menim, da onstran njihove kakovosti kot igralcev odbojke imajo po mojem mnenju možnost, da so referenčna točka za novi rod. Za mlade bo pomembno razumeti, kaj pomeni obleči tako prestižen dres in od kod je ta zlati rod začel, da je dosegel vse to, kar je, in prišel v mednarodni vrh. Zlati rod dobro ve, kako naporno je bilo vse to doseči. Pomembno bo, da ima tudi mladi rod to pričevanje, kajti zame osebno bo od tam lahko prišla na plano dodatna kakovost in se jo bo lahko uporabilo za boljšo odbojko.«

2 največji lovoriki je kot trener Trentina osvojil Fabio Soli, lani ligo prvakov, letos italijansko prvenstvo.

Ali lahko ugibam, da izkušenejši igralci ne bodo igrali na prvem in drugem turnirju od treh lige narodov?

»Ravno prav vsi igralci iz olimpijske sezone ne bodo del letošnje lige narodov. Nekateri bodo, denimo Jan Kozamernik. Kot sem že dejal, se bom v teh dneh z drugimi ponovno pogovoril o možnosti, da bi bili del reprezentance že v ligi narodov. Nato bomo videli, če je to možno.

Treba je upoštevati tudi dejstvo, da če je eden od igralcev mesec dni nedejaven, potrebuje čas, da se vrne v tekmovalni ritem. To bomo morali videti na podlagi njihovega telesnega stanja, če bo to mogoče in če bi lahko bili tekmovalno nared denimo za zadnji turnir lige narodov doma v Ljubljani. Pomembno bo razumeti, kako je z njimi, ne le telesno, tudi psihično, če so se dobro odpočili, in potem bomo videli, kako bomo dokončali to ligo narodov.«