Novi Ronaldov šov

Le italijanska serie A, nemška bundesliga in nizozemska eredivisie se lahko pohvalijo z večjim številom golov na tekmo kot elitna liga prvakov. Na prvih 48 dvobojih, novembra in decembra bodo najmočnejši evropski nogometni klubi odigrali še drugo polovico tekmovanja, je padlo 145 golov (3,03 na tekmo).

A za mikavnost tekmovanja je potrebna tudi vsebina, ki je v boju za pokal z velikimi ušesi niti slučajno ne manjka. Sredin spopad Manchester Uniteda in Atalante na Old Traffordu je imel vse: trenerja, ki si rešuje službo, dramatičen preobrat in seveda Cristiana Ronalda, ki je z novim nebeškim skokom in golom z glavo prinesel zmago rdečim vragom. Ti so proti ekipi Josipa Iličića zaostajali že z 0:2 in na premor odhajali ob žvižgih s tribun. Nov poraz bi trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja še približal izhodnim vratom, a po nesporazumu Iličića in Teuna Koopmeinersa na sredini igrišča je najprej izid znižal Marcus Rashford, nato pa je v 75. minuti izenačil Harry Maguire. Ronaldo je delo dokončal v 81. minuti.

»Če ga kdo želi kritizirati zaradi pomanjkanja truda in delovne vneme, naj si le ogleda to tekmo,« je bil razumljivo poln hvale na račun nekdanjega soigralca Solskjaer. Ajax, Bayern, Juventus in Liverpool so še stoodstotni. Zmaga Münchenčanov v Lizboni nad Benfico s 4:0 je osrečila tudi Barcelono, ki je z minimalnih 1:0 za krvavo potrebno prvo zmago strla odpor kijevskega Dinama, pri katerem je Benjamin Verbič obsedel na klopi. Gerard Pique je tekmo odločil s 16. golom v ligi prvakov, toliko jih je med branilci dosegel le še legendarni Brazilec Roberto Carlos.