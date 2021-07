Novi izziv za Kajo

Pogled v teniško leto 2021 je prav lep s slovenskega zornega kota. Kajpak najbolj ob spominu na Pariz in uvrstitev Tamare Zidanšek v polfinale, toda tudi Wimbledon v prvem tednu za polovico naše tekmovalne srenje v posamični konkurenci ni od muh. Pred Aljažem Bedenetom in Kajo Juvan je danes izziv 3. kroga.



O Bedenetovi zmagi proti Japoncu Jošihitu Nišioki smo poročali, nakar je gladko zmago nad Francozinjo Klaro Burel (6:3, 6:4) proslavila še Kaja Juvan. Naša najobetavnejša igralka se bo zdaj pomerila z velikim upom ameriškega tenisa Coco Gauff.



»Prav veselim se dvoboja z njo, pravzaprav si mislim, da lahko konkurenčno igram proti sleherni od tekmic,« je sporočila iz Wimbledona in poudarila pomembnost dobrega dela z novim trenerjem Philippom Dehaesom. Zahtevna naloga čaka tudi Aljaža, danes bo igral z Italijanom Matteom Berettinijem, 9. igralcem lestvice ATP.



»Spomnim se, kako me je tu pred dvema letoma premagal, poskusil pa bom ostati tako zbran kot v prvih dneh letošnjega Wimbledona,« je poudaril Bedene.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: