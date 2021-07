Novi Cime je uličar Mustafa

Mustafa Nukić (v sredini) je novi ljubljenec Olimpijinih navijačev in že tudi rešitelj. FOTO: Voranc Vogel

Po včerajšnjem uvodu v Sežani (CB24Tabor – Celje) bosta danes in jutri v 2. krogu 1. SNL po dve tekmi. Sobotni vrhunec bo na koprski Bonifiki, kjer bo gostoval nogometni prvak Mura, nedeljski pa evropski dvoboj Maribora in Domžal v Ljudskem vrtu. Olimpija bo svojo prvoligaško sezono odprla v Domžalah, a pri novincu Radomljah.Obe moštvi sta v prvem krogu razočarali, streljali sta s praznimi puškami, a še bolj sta zatajili z igro. Igrišče, četudi razširjeno za dva metra, je bliže idealu za nabijanje žoge. Takšno, ob obilo tekanja gor in dol, bolj ustreza gostom.Prenovljeni Koprčani brez novincev iz domačega bazena so bili kljub deseterici novincev zelo solidni v Kidričevem, toda njihova podoba in potencial bosta bolj realna in vidna na domačih tekmah, ko naj bi igrali napadalno in ne zaprto. Toda prenova Koprčanov na igrišču je le en del, drugi pripada notranji prerazporeditvi moči, po kateri bi v naslednjih dnevih vendarle razrešili status motečega športnega direktorja. Toda ko gre za Koper, je treba biti pripravljen na vse. Šampionski trener Mureto ve, a bo vseeno zanimivo, kako in s kom se bo lotil gostovanja na Bonifiki pred sredinim gostovanjem v Bolgariji. Preveč menjav v začetni enajsterici je sprožil kolaps proti Taboru. Med črno-bele se je vrnil, a vprašanje je, kdaj bo nekoč stalni član prve enajsterice ujel ritem soigralcev po dveh ne prav dejavnih sezonah v Belgiji.So pač takšni časi (in kakovost), da Olimpijina minimalna zmaga proti evropskemu tekmecu z Malte Birkirkari navdušuje navijače. Kdo ve, morda bo zeleno-belim lažje na gostovanju, toda trenerjani prav pretirano razveselilo tisto, kar je videl ali kar so na igrišču predstavljali igralci. Vtis je bil, da jim manjka predvsem zelo veliko hitrosti. Za znanje in potezo več je zadolžen uličar Mustafa, kot je v šali povedal v minuli sezoni Bravov članZanj je nogomet tudi igra, zabava in ne le posel. Naj bo, navijači so dobili novega Cimeta, ampak zdaj naj Ljubljana dobi še resno in tekmovalno Olimpijo, ki se ne bo ustrašila Radomljanov. Ti niso tako naivno zašli v 1. SNL, kot so v prvi prvoligaški izkušnji. Zanimivo bo.Mariborčani so imeli smolo z žrebom in poraz z 1:3 v Stockholmu proti Hammarbyju z 1:360.;55., 64., 87., 11-m) ni negativno presenečenje. Bolj kot igra štejejo neumnosti izkušenih mož, najprej, nato še. Maribor je kljub vsemu spodbudno začel sezono, kako jo bo prenašal v kombinaciji s porazi, bo razkrivala liga. Sicer pa, saj so tudi Domžalčani prej slabi kot dobri na začetku sezone. Krepko se bodo morali izboljšati, če bodo želeli v Ljudskem vrtu doseči ugoden izid.