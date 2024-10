Novaković: Ne vem, v kakšnih rokah so ti igralci

Slovenska nogometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu pustila dober vtis. Več igralcev je navdušilo tuje analitike s svojimi predstavami, toda večjega učinka na prestopni tržnici ni bilo. To je presenetilo tudi pomočnika selektorja Slovenije Milivoja Novakovića, ki je razočaran z izkupičkom prestopnega roka. O tem je spregovoril pred tekmama Slovenije v Oslu (četrtek, 20.45) in Almatiju (nedelja, 15.00).

Iščemo enega človeka

»Na evropskem prvenstvu smo prikazali dobre igre, imamo tudi mlad kader, res mi je čudno, da več igralcev ni zamenjalo klubov,« je v pogovoru za STA ocenil Novaković, ki je v štabu selektorja Matjaža Keka odgovoren za napadalce. »Lahko povem, da sem razočaran zaradi tega, ker sem bil prepričan, da bo več igralcev zamenjalo okolje in bo odšlo igrat v boljše lige.«

Med odmevnejšima prestopoma po evropskem prvenstvu sta bila odhod branilca Vanje Drkušića in vezista Timija Maxa Elšnika v Crveno zvezdo. Mnogi so ostali v sedanjih klubih, med njimi tudi ena od svetlih točk slovenskih predstav Žan Karničnik, ki je ostal v Celju. »Zakaj več slovenskih reprezentantov ni naredilo skoka v nove klube, mi je čudno. Sprašujem se, v kakšnih rokah so ti igralci, kdo so njihovi menedžerji,« se je vprašal eden najboljših slovenskih napadalcev doslej. Kot je ocenil, takšno stanje ni dobro niti za igralce niti za razvoj slovenske reprezentance.

»Mislim, da moramo narediti korak naprej, da bolje promoviramo naše igralce, ker potem vsi pridobimo, tudi država. Morda bi morali imeti v Sloveniji enega človeka, enega menedžerja, ki pozna okolje in ima širino, da bi lahko naše igralce bolje prodali. Zakaj se igralci iz drugih reprezentanc s tega območja lahko prodajajo?« se sprašuje Novaković.

Mislim, da moramo narediti korak naprej, da bolje promoviramo naše igralce, ker potem vsi pridobimo, tudi država.

Vprašanje glede prestopov slovenskih igralcev bo sicer ostalo aktualno ob nadaljnjih uspehih reprezentance. Ta je začela nov cikel reprezentančnih nastopov v ligi narodov z remijem z Avstrijo in zmago nad Kazahstanom. V svoji vlogi Novaković veliko dela tudi z Benjaminom Šeškom. Ali je prevzel vlogo mentorja mladega zvezdnika? »Z vsemi napadalci se pogovarjamo. Seveda se mogoče z Benijem največ, saj tudi veliko sprašuje. Oba imava izkušnje iz bundeslige, tako da se tudi na ta račun malo pošaliva, saj napoveduje, da me bo presegel po številu golov v nemški ligi. Fant je na dobri poti, gre za igralca z redkim talentom,« je prepričan Novaković, ki je igral v majici Kölna med letoma 2006 in 2012.

Šeško je ravnal prav

Šeško je je svoj klubski status uredil že pred eurom 2024, ob tem je po oceni Novakovića storil prav, da je ostal v Leipzigu. »Jaz ga seveda vidim tudi v večjem klubu, ampak mislim, da je za trenutni njegov razvoj na pravem mestu.« Ob tem je vesel, da se je Šešku po evropskem prvenstvu, kjer ni dosegel gola, na zadnji tekmi s Kazahstanom strelsko odprlo in je dosegel »hattrick«. Napadalno se zdi, da gre Sloveniji dobro, toda Novaković opozarja, da se to lahko hitro obrne, so sklenili pri STA.