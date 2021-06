Nova tragedija na Euru, navijač padel s tribune

Neki navijač je med tekmo med Anglijo in Hrvaško na Evropskem prvenstvu padel s tribune direktno na beton. V težkem stanju so ga prepeljali v bolnišnico, pišejo hrvaški mediji.Od uradnikov na Wembleyju so slednji poskušali izvedeti, ali gre za hrvaškega ali angleškega navijača, vendar so odgovorili, da teh informacij nimajo in da jih bo UEFA objavila, ko bo tako ocenila. Očitno se je to zgodilo na samem začetku srečanja. Navijač je po spletu nesrečnih okoliščin padel je čez ograjo. Navijači v bližini so bili zgroženi, a ker je bilo na stadionu veliko hrupa, so te podrobnosti večinoma ostale neopažene za širše občinstvo. Po prvih informacijah gre za zelo hude poškodbe.»Gledalca so oskrbeli na kraju samem in ga v težkem stanju prepeljali v bolnišnico,« so za Slobodno Dalmacijo potrdili na Wembleyju. Angleška nogometna reprezentanca je sicer v Londonu v 1. krogu evropskega prvenstva premagala Hrvaško z 1:0 (0:0). Za Anglijo je zadelTo pa ni edina nogometna tragedija na Euro 2020. Včeraj se je danski nogometašob koncu prvega polčasa zgrudil na tekmi evropskega prvenstva. Ostal je živ, a po besedah kardiologa, ki je delal z njim pri Tottenhamu, ni veliko možnosti, da bi Eriksen še kdaj igral nogomet.