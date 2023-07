Nova pravila že terjala davek od skakalcev

LJUBLJANA • Z veliko nagrado pod okriljem FIS, ki se bo jutri začela v Courchevelu, bodo v smučarskih skokih stopila v veljavo nova pravila (z višjim razkorakom pri tekmovalnih dresih in manjšimi zagozdami v nižjih skakalnih čevljih). Spremembe so pri športnikih in trenerjih povzročile precej negodovanja, zahtevale pa so že svoj davek.

»Hitrosti so znova višje, ugotovili smo, da so se pri naših mladincih v primerjavi s prejšnjo sezono povečale za 2 km/h. Višja je tudi krivulja leta, posledično so večji pritiski, ki so že terjali davek pri nekaterih tujih skakalcih,« je pojasnil Gorazd Pogorelčnik, vodja skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije. Na to je že opozoril tudi direktorja skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandra Pertileja, a dobil le kratek odgovor, da bodo pravila – če se novosti ne bodo izkazale kot dobre – spet spremenili jeseni?!

Zaradi njih z glavo zmajuje tudi glavni trener slovenske ženske vrste Zoran Zupančič. »Če se ne motim, so že 15. zaporedno sezono spremenili določene stvari. In to kljub temu, da so se skoki razvijali v pravo smer. Število poškodb se je namreč bistveno zmanjšalo, v zadnji zimi pa smo videli, kam so spet šli ženski skoki. Dekleta so imela v povprečju za štiri do pet mest daljše nalete, posledično so bili v tehničnem pogledu njihovi nastopi popolnoma drugačni. Na trenerski tribuni smo večkrat molili za veter v hrbet, čeprav so imele zaradi njega naše varovanke slabše razmere v zraku. Znova smo bili priče poškodbam ...« je poudaril 47-letni Žirovec, ki ocenjuje, da zdajšnja pravila pomenijo korak nazaj.

V Franciji 9 Slovencev

»Nenehne spremembe so za tekmovalke zelo moteče. Težko rečem, zakaj prihaja do njih, vem pa, da lahko na končne odločitve vplivajo ljudje, ki s skoki nimajo veliko skupnega. Kako kdo glasuje, sicer ni znano, ni pa skrivnost, da je, denimo, madžarski glas vreden toliko kot naš,« je pribil Zupančič.

Strinja se s selektorjem moške reprezentance Robertom Hrgoto, ki pravi, da se z novimi pravili skoki oddaljujejo od varnosti. »Večje zagozde, ki so jih lahko tekmovalci in tekmovalke uporabljali še v prejšnji zimi, so omogočale boljšo postavitev smuči v zraku, s čimer so nudile večjo stabilnost. Zaradi tega so bili pristajalni koti varnejši, pritiski pa manjši. Kaj naj rečem? Očitno so interesi nekaterih drugačni,« je še dejal glavni trener ženske vrste, ki bo v Courchevelu (jutrišnja tekma se bo začela ob 10.15, nedeljska pa ob 10. uri) bedel nad evropsko prvakinjo Niko Križnar, dvakratno podprvakinjo Niko Prevc, Katro Komar in Ajdo Košnjek.

Kandidatka za odhod Francijo je bila tudi Maja Vtič, vendar pa so ji zdravniki zaradi težav s križem do nadaljnjega odsvetovali nastope, medtem ko je svetovna rekorderka Ema Klinec že pred časom sklenila, da bo v letošnjem poletju več časa posvetila rehabilitaciji kolena in čim boljši telesni pripravi za novo zimo.

Ker so se tudi odgovorni v moški reprezentanci s Hrgoto na čelu odločili, da bodo izpustili uvodne preizkušnje za veliko nagrado (naši najboljši skakalci so ta teden na krajšem oddihu), bodo v Courchevelu (tako sobotna kot nedeljska tekma se bosta začeli ob 18. uri) ob mladinskem reprezentantu Roku Masletu priložnost dobili še člani moštva B Rok Oblak, Jernej Presečnik, Matija Vidic in Jan Bombek.