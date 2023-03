Norveški zvezdnik je bil besen na Laniška, zato je skoval maščevanje

Slovenska skakalna reprezentanca v postavi Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je postala svetovni prvak na ekipni tekmi v Planici. Srebro so osvojili Norvežani, bron pa olimpijski prvaki Avstrijci. Tekma je bila dramatična. Zajc je v prvi seriji skočil 132 metrov, v drugi pa še štiri metre dlje. S tem je svetovni prvak s petkove posamične tekme Lanišku omogočil zadnji skok kar z 10,5 točke prednosti. Ta je nato odgovoril na izziv Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda in celo povečal prednost na 12,9 točke pred Norveško.

Slednjega je namreč zmotilo, ker je Lanišek v prvi seriji pristal pri 138 metrih ter smuči dvignil visoko v zrak, spodbujal publiko, kot bi že zmagal. Ko je v zadnji seriji Norveški zagotovil najmanj srebro, se je odločil za maščevanje in v izteku skakalnice začel mahati s kazalcem in pritiskal na Laniška, ki je še čakal na svoj skok. »Stoodstotno so bile to miselne igrice. Moral sem malce pobrskati po zbirki trikov. Predvsem sem si želel, da bi trajalo, on pa bi v tem času izvedel, da sem dobro skočil,« je razkril Granerud za medije.

Slovenski skakalni as je sicer po tekmi norveškim novinarjem dejal, da po prvem skoku ni ravnal preračunljivo: »Žal mi je, če sem ga zmotil, toda vse moje frustracije so prišle na plan. Mislim, da se dobro razumeva. Upam, da tudi on čuti tako.«