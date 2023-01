Norveški as ponosen na svojo Miki

Po rekordni 83. zmagi v ženskem alpskem smučanju, ki jo je Mikaela Shiffrin slavila na včerajšnjem veleslalomu za svetovni pokal na Kronplatzu, šampionka iz Vaila v Koloradu ni skrivala čustev. »Sploh ne vem, kaj bi rekla. Zmanjkuje mi besed,« je bila po novem podvigu prva izjava 27-letne Američanke, ki je bila najhitrejša na obeh progah.

Na koncu je imela 0,45 sekunde naskoka pred drugouvrščeno Švicarko Laro Gut-Behrami, medtem ko je Italijanka Federica Brignone zaostala že za debelo sekundo (+ 1,43). Edina slovenska finalistka Ana Bucik (+ 2,93) je pristala na 14. mestu. Preostali naši smučarki Tina Robnik (34.) in Neja Dvornik (38.) sta bili prepočasni za točke.

V središču pozornosti je kajpak najbolj sijala Shiffrinova. »Če sem iskrena, me je bilo malo strah tega dneva, saj sem se bala, da se bo mojim čustvom zmešalo. Bila sem vznemirjena in živčna, na trenutke nisem vedela, kje se me drži glava. Težko je to opisati. Zdaj moram malo zadihati, vse to vpiti in uživati,« je razmišljala ameriška zvezdnica in pogled usmerila proti današnjemu drugemu veleslalomu v italijanskih Dolomitih, na katerem bo poskušala vnovič čim bolje unovčiti vrhunsko pripravljenost.

Stenmark vesel zanjo

»Veselim se že nove tekme na tem izvrstnem prizorišču. Razmere za smučanje so tu res sijajne,« je poudarila Miki, ki je že devetič v tej sezoni pustila za seboj vse tekmice. »Tokratni uspeh zares ni bil preprost. Kakovostna raven v svetovnem pokalu je zdaj izjemno visoka. Za zmago je treba smučati na skrajni meji,« je pojasnila Shiffrinova, ki ima zdaj v veleslalomu 18 zmag. Ob tem jih ima še 51 v slalomu, po pet v superveleslalomu in na paralelnih preizkušnjah, tri v smuku in eno v alpski kombinaciji.

Na vrhu ženske večne lestvice zmagovalk je tako prehitela rojakinjo Lindsey Vonn (82). »To je neverjetna številka. Mikaela je briljantna športnica,« je na srčno izbranko ponosen norveški as Aleksander Aamodt Kilde, ki – kot mnogi drugi poznavalci alpskega smučanja – ne dvomi, da bo Shiffrinova že kmalu ujela absolutnega rekorderja Ingemarja Stenmarka (86).

Da ga bo prej ali slej prehitela, verjame tudi legendarni Šved. »Mikaela je fantastična smučarka s sijajno tehniko, zato si zasluži, da izboljša moj rekord. Ko se bo to zgodilo, bom srečen zanjo. Prepričan sem, da bo tudi prva v zgodovini, ki bo dosegla mejo 100 zmag,« je nedavno izjavil 66-letni Stenmark.