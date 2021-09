Norris ne bo več plesal za dež

7

dirk je še do konca sezone v formuli 1, razlika med Hamiltonom in Verstappnom sta dve točki.

Simulacije so se uštele

Sezona 2021 v formuli 1 je najbolj spektakularna v dobi hibridnih dirkalnikov, ki se je začela leta 2014 in se počasi poslavlja. Ponudila je že skoraj vse, še dobro da nobene nesreče s tragičnim izidom. Dirkališča v Sočiju se je v sedmih letih prijel sloves dolgočasnega, a nedeljska dirka je bila vse prej kot takšna. Začinil jo je dež in premešal vrstni red.Petnajsto dirko od 22 so zaznamovali trije možje. Svetovni prvakje s pametno taktiko, ko se je ob prvih kapljah odločil za menjavo gum, prišel do jubilejne 100. zmage v F1, za nameček je spet prevzel skupno vodstvo. Zdaj ima dve točki naskoka pred, ki je z zadnjega mesta prišel do drugega in maksimalno zmanjšal škodo zaradi četrte menjave komponente v motorju.Tragični junak pa je bil, saj se mu je še pet krogov pred ciljem nasmihala prva zmaga, na koncu pa je pristal šele na sedmem mestu. Enaindvajsetletni voznik McLarna je plačal davek neizkušenosti in naivnosti, ko je dvakrat preslišal nasvet iz boksov, naj zamenja gume. Tvegal je in upal, da bo dež ponehal. A ni, njegov dirkalnik je začel plesati po asfaltu in naposled je moral po nove gume. Tako ni kronal prvega »pole positiona« v F1, do katerega je prišel – ironično – v mokrih razmerah. Kot je dejal pred časom, vedno upa, da bo deževalo. Zdaj še nekaj časa ne bo plesal za dež. Če bi se takoj odpravil v bokse, bi osvojil vsaj drugo mesto, a je šel na vse ali nič. Dobil je nič, če lahko tako rečemo sedmim točkam in dodatni za najhitrejši krog.»Nesrečen sem, pravzaprav sesut na neki način,« je bil razočaran Norris. »To je bila moja odločitev, da ostanem na stezi. Menil sem, da ravnam prav. Žal se je izkazalo drugače,« je zmajeval z glavo dirkač, ki naj bi predstavljal prihodnost najdražjega motošporta. Vožnja do usodnega naliva mu vliva optimizem za naprej. Krstno zmago bo lovil 10. oktobra v Turčiji. »Imel sem zaupanje vase in v dirkalnik, kljub dvema manjšima napakama sem uspešno za seboj zadrževal Lewisa. Ko bi dež vsaj malo počakal. Takšen poraz še posebno boli. Ko je šel Lewis v bokse, sem se dobro počutil na gumah in šefi so mi rekli, da bo količina dežja verjetno ostala enaka. Niso bili ravno prepričljivi. Nato je postalo zares mokro in ni bilo rešitve,« je Norris nadrejenim vseeno malce očital omahljivost: »Skupaj smo ga polomili.«Veliko boljše volje so bili v taboru Red Bulla. »Drugo mesto Maxa je za nas kot zmaga. Simulacije pred dirko so nam pokazale, da je lahko v najboljšem primeru peti,« je bil vesel šef avstrijskega moštva, ki se zaveda, da je njegov adut zdaj v boljšem položaju od Hamiltona, saj je že oddelal kazen zaradi menjave motorja, to pa Angleža bržčas čaka v nadaljevanju. »Po dveh Mercedesovih utrdbah, Monzi in Sočiju, zaostajamo le za dve točki. Zdaj so možnosti 50:50,« dodaja Horner.