Norris: Le kaj se je zgodilo s Ferrarijem?

Nizozemski dirkaški šampion Max Verstappen je svoje izjemne vozniške sposobnosti pokazal tudi na veliki nagradi Kitajske, na kateri je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Potem ko je bil najhitrejši na sobotni sprinterski preizkušnji in v kvalifikacijah, je včeraj zanesljivo v svojo korist odločil tudi klasično dirko v Šanghaju. Tako je RedBullov zvezdnik slavil že četrto zmago v letošnji sezoni in skupno 58. v formuli 1, s katero se je na večni lestvici utrdil na tretjem mestu. Več sta jih dosegla zgolj Britanec Lewis Hamilton (103) in Nemec Michael Schumacher (91).

»Ves konec tedna smo bili izjemno hitri, naš dirkalnik je bil znova sijajen, z njim sem po stezi drvel kot po tirnicah,« je po novem podvigu pojasnil Verstappen, potem ko je prvič okusil slast zmage tudi na Kitajskem. V cilju je imel 13,773 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Britancem Landom Norrisom (McLaren), slavje »rdečih bikov« pa je s tretjim mestom dopolnil Mehičan Sergio Perez (+ 19,160).

Malo pred ciljem se je zares ustrašil

Čeprav se je od daleč zdelo, da je z lahkoto nadzoroval dogajanje na progi, povsem brez preglavic tudi pri njem vendarle ni šlo. »Ker že več let nismo vozili tu (zadnja dirka za VN Kitajske pred včerajšnjo je bila leta 2019), nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. In dejansko je bilo potem nekaj trenutkov, ko sem trepetal za svojo zmago,« je priznal 26-letni Nizozemec, ki mu je prvič zastal dih kmalu po drugem letečem startu. »V šestem zavoju mi je za trenutek zablokiralo kolo, kar ni bilo idealno,« je opisal težavo trikratni svetovni prvak (v sezonah 2021, 2022 in 2023), ki se je zdrznil tudi dva kroga pred koncem.

»Lahko mi verjamete, da mi res ni bilo vseeno, ko sem pri 300 km/h povozil karbonske dele, ki so ostali na stezi po trčenjih. Takrat sem se res ustrašil, da mi bo pri visoki hitrosti razneslo gumo,« si je v cilju vidno oddahnil Verstappen, ki je na najboljši poti k četrtemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka, saj ima kot vodilni po petih postajah v skupni razvrstitvi že 25 točk zaloge pred najbližjim zasledovalcem Perezom.

RedBullovima asoma v seštevku s 34 oziroma 41 točkami zaostanka sledita Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Carlos Sainz ml., ki sta se morala v Šanghaju sprijazniti s četrtim oziroma petim mestom. Da 26-letni Monačan in tri leta starejši Španec nista bila konkurenčna v boju za zmagovalni oder, se je čudil tudi Norris. »Če sem iskren, me je tokrat presenetilo veliko stvari, med drugim tudi to, da Ferrari ni bil tako hiter. Le kaj se je zgodilo z njim? Z inženirjem sem celo stavil, da bo tokrat 35 sekund pred nami. Uf, kako sem se zmotil?!« se je svoji predstavi čudil 24-letni dirkač iz Bristola, potem ko je še osmič osvojil drugo mesto. Na krstno zmago v formuli 1 še čaka. Ob sanjskem razpletu bi jo morda lahko dočakal na naslednji dirki 5. maja v Miamiju ...