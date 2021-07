Norišnica v Londonu, navijači prebili kordon varnostnikov (VIDEO)

Italijanska in angleška nogometna reprezentanca se merita za naslov prvaka na evropskem prvenstvu.Slednje je potekalo v 11 mestih po stari celini, finale je na Wembleyju pred okoli 65.000 gledalci. Angleži bodo igrali v sploh prvem finalu na EP, Italijani pa bodo lovili drugo lovoriko.Pred obračunom vseh obračunov pa se je v Londonu marsikaj dogajalo. Angleži so znani kot zelo razgreti navijači, zato so jih varnostniki komaj krojili, ko so vdrli na štadion - seveda brez vstopnice. Twitterju zaokrožil tudi video, kako stopajo po italijanski zastavi.