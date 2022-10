Nora nogometna nedelja: Clasico v Madridu, ManCity na Anfieldu

Največje nogometne lige se od avgusta do maja vsako leto borijo za pozornost gledalcev. Otoški nogomet ostaja največji magnet, v sezoni 2019/20 naj bi si tekme premier league ogledalo 3,2 milijarde ljudi po vsem svetu, na otoških stadionih pa so gostili tudi 528.000 turistov.

Kar nekaj navijačev Liverpoola se tudi tokrat iz Slovenije odpravlja na »domači« stadion Anfield, kjer bo jutri na sporedu derbi 10. kroga z Manchester Cityjem. Liverpool ima na 10. mestu že 14 točk zaostanka za vodilnim Arsenalom, točko manj za Cityjem, so pa evropski klubski podprvaki sredi tedna v ligi prvakov pokazali, da jih še ne gre odpisati, potem ko so v Glasgowu zabili kar sedem golov v mrežo Rangersov.

Od tega Mohamed Salah tri v manj kot sedmih minutah, s čimer je Egipčan, ki je vstopil s klopi, dosegel najhitrejši hat-trick v zgodovini tekmovanja. »Ko igraš proti nekomu, ki je v tem trenutku najboljši napadalec na svetu, mu moraš omejiti število uporabnih žog. A ko igraš s Cityjem, to odpre prostor drugim,« pa je o izjemnem Norvežanu Erlingu Haalandu dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Prvi strelec Cityja (20 golov) je že zadel na Anfieldu še kot član Salzburga leta 2019, je pa proti rdečim ostal brez gola ob debiju na Otoku in porazu v obračunu za superpokal, kar se mu je primerilo le še enkrat na zadnjih 13 klubskih tekmah. Sredi tedna je ob remiju brez golov v Københavnu, kjer si je City zagotovil preboj v osmino finala LP, počival. Vodilni Arsenal bo niz zmag in dni prebivanja na vrhu lestvice poskušal podaljšati jutri ob 15. uri v Leedsu, dve uri in pol pred spopadom gigantov v Liverpoolu.

Barça rešuje sezono

Čeprav se bosta v Parizu v nedeljskem večnem derbiju ob 20.45 pomerila vodilni Paris Saint-Germain in Marseille – ločijo ju tri točke –, bo levji delež nedeljske pozornosti namenjen dogodkom na stadionu Santiago Bernabeu. Barcelona zaradi boljše razlike v golih zaseda prvo mesto, a je sredi tedna doživela nov hladen tuš, saj jo po remiju z Interjem (3:3) le še čudež reši pred deložacijo v evropsko ligo.

Neodločeno je igral tudi Real, ki pa si je z golom Antonia Rüdigerja v Varšavi proti Šahtarju z izidom 1:1 zagotovil osmino finala. Pred tokratnim clasicom je največ vprašanj glede pripravljenosti domačega vratarja Thibauta Courtoisa in gostujočih branilcev Julesa Koundeja ter Andreasa Christensena. »Smo v zelo dobri formi in še neporaženi. Samozavestni smo in močno zaupamo v našo igro, v nedeljo bomo dali svoj maksimum,« je napovedal Realov bočni nogometaš Lucas Vazquez. »Čutiti je napetost, toda vodimo na lestvici. Če že kdo mora biti previden, je to Real,« pa mu je iz Barcelone žogico vrnil brazilski stanovski kolega Raphinha.