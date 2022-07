Nole skoraj pozabil na obletnico

Novak Đoković ni pozabil stave z Nickom Kyrgiosom, da mu bo plačal večerjo, ko ga bo prvič premagal, skoraj pa je pozabil na obletnico poroke z Jeleno, ko je Avstralca ugnal v finalu Wimbledona in osvojil 21. naslov za grand slam.

»Morda bova šla z Nickom še danes na večerjo,« je po zmagi s 4:6, 6:3, 6:4 in 7:6 (3) dejal Đoković, ki je na sveti travi zmagal že sedmič, četrtič zapored. Toda potem mu je sogovornica Sue Baker namignila, da bo verjetno moral večer preživeti z ženo. »Hvala, kupil vam bom rože, ker ste me rešili iz zagate,« se je pošalil prvi nosilec, ki po številu osvojenih turnirjev velike četverice spet samo za enega zaostaja za Rafaelom Nadalom. Roger Federer je pri 20.

Srb je prvič zmagal na enem od štirih največjih turnirjev po lanskem uspehu v Wimbledonu proti Matteu Berrettiniju, Avstralec Kyrgios pa je prvič nastopil v finalu velikega slama. Pred tem je dvakrat brez izgubljenega niza prekosil Đokovića, tokrat pa je njegova igra zvodenela po osvojenem prvem nizu. Ob tem je večkrat pokazal svoj nemirni značaj in se prepiral z vsemi, tudi s seboj. Kljub temu je bil po koncu spoštljiv. »To je uradno začetek bratovske romance,« mu je sporočil Nole.

Naslednji turnir za grand slam bo konec poletja v New Yorku, kjer Đoković verjetno ne bo smel nastopiti, saj se ne želi cepiti zoper covid-19. Nadal je letos dobil OP Avstralije in OP Francije, vendar mu je nastop v polfinalu proti Kyrgiosu preprečila poškodba prepone. V ZDA pa bi utegnil nastopiti Federer. Letos v Londonu niso smeli igrati ruski in beloruski igralci, rezultati zato niso šteli za lestvici ATP in WTA, kar bo največ stalo prav Đokovića.

Rusinja, ki to ni

Tako kot v moškem finalu se je pri ženskah naslova veselila bolj zadržana osebnost. Jelena Ribakina spada med bolj tihe in skromne igralke v karavani WTA in tudi po njeni prvi zmagi se Kazahstanka ni veselila, kot bi se večina njenih kolegic. Po 3:6, 6:2 in 6:2 proti favoritinji Ons Jabeur je ostala zadržana. »Glede na formo nisem pričakovala, da bom prišla v drugi teden Wimbledona, da sem ga osvojila, se mi zdi neverjetno. Sploh ne znam opisati občutkov,« je ostala brez besed v Moskvi rojena Ribakinova, ki ne bi smela nastopiti v All England Clubu, če bi ostala zvesta ruski zastavi in ne bi leta 2018 sprejela kazahstanskega državljanstva.

Predsednik ruske teniške zveze Šamil Tarpiščev si je kljub temu pripisal velik del zaslug za zmago Ribakinove, ki naj bi bila ruski »produkt«. Njegov kazahstanski kolega Bulat Utemuratov pa je odvrnil, da je kazahstanska zveza vložila veliko truda in napora, kar se ji je obrestovalo: »Pri 18 je Jelena razmišljala o koncu kariere, takrat smo ji priskočili na pomoč. Veseli smo, da smo ji pomagali uresničiti sanje.«