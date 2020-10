Nogometni zvezdnik Ronaldo pozitiven na koronavirus

Nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda ne boste videli med obračunom Portugalske s Švedsko, potem ko je bil pozitiven na Covid-19. Portugalska nogometna zveza je namreč to novico potrdila danes v uradni izjavi, v kateri piše: »Cristiano Ronaldo je bil po pozitivnem preizkusu za Covid-19 izpuščen s treninga z reprezentanco, zato se ne bo pomeril s Švedsko.«



Portugalski reprezentant je brez simptomov in izoliran. »Po pozitivnem testu so preostali igralci v torek zjutraj opravili nove teste, vsi pa so imeli negativni rezultat in so Fernandu Santosu na voljo za trening danes popoldne.«