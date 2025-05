Nogometni trener za prvaka: Španec!

S prepričljivo zmago Kopra v Murski Soboti se je končal redni del 34. sezone 1. SNL v samostojni Sloveniji, piko na i v obliki dodatnih kvalifikacij za obstanek ali napredovanje v 1. SNL pa bosta v četrtek v Domžalah in v nedeljo v Kranju postavila devetouvrščene v 1. SNL Domžale in drugouvrščeni v 2. SNL Triglav. Nova ligaška sezona se bo začela 19. julija. Kvalifikacije za ligo prvakov bo Olimpija začela v prvem krogu, 8. ali 9. julija, Celje prav tako v prvem krogu za evropsko ligo, 10. julija, Maribor in Koper pa v drugem krogu za konferenčno ligo, 24. julija.

Olimpija z naslovom državnega prvaka in Celje s pokalno lovoriko sta nagradila odlično evropsko sezono, Raul Florucz jo je zabelil s strelsko lovoriko (15 golov), čeprav ga je do zadnjih sekund zadnje prvenstvene tekme v Fazaneriji ogrožal Murin napadalec Dario Vizinger. Šestindvajsetletni napadalec iz Čakovca je že drugič osvojil »srebrni čevelj« v 1. SNL po šampionski sezoni s Celjem 2019/20. Takrat je zabil kar devet golov več (23), a je zaostal za rojakom Antejem Vukušićem (26).

Raul Florucz je najboljši strelec 1. SNL v sezoni 2024/25. Foto: Leon Vidic

Kdo je bil najboljši igralec? Avstrijski reprezentant, ki je bil spomladi tudi krivec za evropski zdrs proti Borcu iz Banjaluke, ima glavnega tekmeca v celjskem virtuozu Svitu Sešlarju, odličnemu v Evropi, na domačo fronto pa se je vrnil – Celje je okrepilo šele septembra – prepozno za popolno zmagoslavje. Statistično je Florucz zbral tri točke več, za 15 golov in osem asistenc, Sešlarjev izkupiček je 10 + 10, toda »plejmejker« je igral tudi tri tekme manj od Olimpijinega napadalca.

Floruczev strelski izkupiček je v zgodovini 1. SNL drugi najslabši za najboljšega strelca. Le v sezoni 2020/21 sta »najboljša« Jan Mlakar in Nardin Mulahusejnović zabila manj golov, po 14.

O tem, kdo se bo veselil prestižne lovorike, bodo zadnjo besedo imeli tudi nogometaši in sedma sila v izboru najboljših, o tem, ali bosta tudi v naslednji sezoni navduševala v 1. SNL, pa praktično ni neznank – njuno slovo lahko preprečijo le nadnaravne sile.

Svit Sešlar je navduševal z goli in podajami. Foto: NK Celje/facebook

Victor Sanchez je tretji zaporedni tujec s šampionskim naslovom in tretji po zadnjem Igorju Biščanu iz sezone 2017/18. Med njimi so zmagovali slovenski trenerji Darko Milanič, Dušan Kosić, Ante Šimundža in Radovan Karanović. Madridčan je prekosil tudi svojega rojaka z Majorke Alberta Riero, ki je Olimpijo v sezoni 2022/23 do naslova popeljal s 73 točkami in razliko v golih 60:39. Sanchezova Olimpija je dosegla več golov (63) in prejela manj (20), a v seštevku dosegla manj zmag (21:23) in tudi pozneje potrdila naslov prvaka, v 34. krogu, Rierova v 31. krogu.

Čeprav je celjsko šampionsko sezono na trenerskem stolčku zaključil Hrvat Damir Krznar, je šampionske obrate, selekcijo in točkovno razliko že »nastavil« Riera, zato je za klubske selektorje s šampionskimi ambicijami ta niz lahko zelo sporočilen: do naslova s Špancem!