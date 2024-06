Nogometna vročica v Kölnu: slovenske navijače bo ogrevala Siddharta

Po Stuttgartu in Münchnu je navijaška vročica, hkrati pa tudi vremenska, zajela tudi Köln, ki bo ob 21. uri na slovenski dan državnosti gostil odločilno tekmo v skupini C nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji med Slovenijo in Anglijo. Navijači obeh vrst se že zgrinjajo na dogovorjena zbirališča.

Po središču mesta se kljub zgodnji uri glede na začetek tekme že precej dogaja. Med večinoma angleškimi navijači je tudi vse več slovenskih. Za zdaj je med njimi prijateljsko vzdušje in vsi pričakujejo, da se bo tako tudi nadaljevalo. Kljub temu pa je skupinica angleških navijačev zavrnila skupno fotografiranje s slovenskimi.

Posebej živahno s slovenskega vidika bo na kölnskem prireditvenem prostoru Tanzbrunnen, kjer bo ob 15.30 tudi koncert slovenske rokerske zasedbe Siddharta. Že v ponedeljek so se tam med seboj merili tudi navijači obeh reprezentanc, visoko so zmagali slovenski.

Vsaj nekateri se bodo na poziv skupine Združeni navijači Slovenije nato predvidoma združili na ulici Kitschburger, od koder bodo ob 18. uri skupaj odšli v koloni proti kölnskemu stadionu.

Na njem bo prostora za približno 45.000 gledalcev, med temi bo kljub veliki oddaljenosti Kölna od Slovenije po ocenah 12.000 Slovencev. V Stuttgartu na tekmi z Dansko jih je bilo prav tako 12.000, v Münchnu na tekmi s Srbijo pa kar 20.170.

Navijači že pripravljeni

Slovensko vrsto bo tokrat spodbujal tudi Uroš iz Šentjerneja: »V Kölnu sem, da pričakam zmago Slovenije in preboj v osmino finala. Najprej gremo s kolegi malce navlažit grla po mestu, nato ogret glasilke na Siddharto, potem pa na tekmo.«

Tina in Tilen iz Kranja sta že nekaj časa v Nemčiji na športno-rekreativnem dopustu. »Bila sva že na tekmi v Münchnu, potem pa malo potovala po Nemčiji. Danes pa znova tekma, napovedujeva 1:0 oziroma 2:1 za Slovenijo.«

Harry iz Londona pa skupaj s kolegom spremlja vse tekme Anglije in Ukrajine na tem EP. »Danes sva prispela v Köln, kjer si bova pred tekmo privoščila nekaj pijač,« je povedal in dodal, da kljub slabšim predstavam Anglije pričakuje zanesljivo zmago. »Radi bi se izognili Nemčiji v osmini finala,« pravi in dodaja, da pa enemu slovenskemu igralcu vseeno privošči zadetek ali več njih: »Glede na to, da je Andraž Šporar igral za Middlesbrough, mu privoščim kakšen zadetek. Lahko tudi 'hat-trick', če bo 4:3 za Anglijo.«

Izbranci Matjaža Keka nocoj proti favoriziranim Angležem lovijo vsaj točko, saj bi ta bila dovolj za preboj v osmino finala. Ob razpletih nekaterih drugih tekem bi v izločilne boje napredovala tudi ob nizkem porazu.