Nogometaš Maribora zaradi te poteze suspendiran

Nogometni klub Maribor je dan po porazu v domačem prvenstvu proti Muri (1:2) za nedoločen čas suspendiral igralca. Razlog je, kot so zapisali na spletni strani vijoličastih, njegova »neprimerna poteza do navijačev na vzhodni tribuni, ki je nedostojna vrednotam vijoličastega dresa in klubskega grba«.»V trenutku, v katerem smo, se absolutno od vseh pričakuje, da je pripadnost klubu, navijačem na prvem mestu. Poteza po tekmi proti navijačem je poteza proti klubu,« je razloge za kazen pojasnil športni direktor»Takšno vedenje je nesprejemljivo, nešportno in neetično ter bo tudi sankcionirano. Po nedopustnem ravnanju se moramo odzvati, Andrej Kotnik je do nadaljnjega v suspenzu, ker nihče, ne igralec ne funkcionar nikdar ni bil in more biti nad klubom. Kotnik je odstranjen iz prve ekipe, sledila bo tudi finančna kazen,« je za klubsko spletno stran še dejal Šuler.Po poročanju več slovenskih medijev, naj bi bil Kotnik suspendiran zaradi neprimerne kretnje do navijačev. Portal 24ur.com poroča, da je Kotnik po tekmi navijačem pokazal sredinec.Danes ob 13. uri bo v Ljudskem vrtu sicer novinarska konferenca, na kateri bodo v klubu spregovorili o aktualnem dogajanju.